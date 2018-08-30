Кобзон так и не научился петь под «фанеру»

СЕГОДНЯ 14:38 2018-08-30T15:09:46+03:00

Иосиф Давыдович приехал к нам накануне Дня Победы 2008-го и находился в прямом эфире аж два часа Фото: Евгения ГУСЕВА

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Первая передача «Поем песни Великой Победы вместе с Кобзоном» прозвучала на Радио «Комсомольская правда» практически сразу, как только оно появилось. Иосиф Давыдович приехал к нам накануне Дня Победы 2008-го и находился в прямом эфире аж 2 часа. Он не только напрямую общался с нашими радиослушателями и читателями, но и пел военные песни вживую, без всякой «фанеры».

«Землянка», «Темная ночь», «Журавли»...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/606232" frameborder="0"></iframe> Песни Победы мы снова будем петь с Иосифом Кобзоном.Каждый год, накануне Дня Победы, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» звучит наша традиционная программа «Поем песни Победы вместе с Иосифом Кобзоном».

И, конечно же, множество рассказов, например, о том, как Кобзон уступил свое место во время записи на пластинку в студии безнадежно больному Марку Бернесу и тот без всяких дублей записал слету знаменитую песню Френкеля на слова Гамзатова.

Последний раз Иосиф Давыдович приезжал в «Комсомолку» этой весной - 28 апреля 2018-го.

Мы очень тщательно готовились к этому эфиру, потому что знали, что наш гость и герой не очень хорошо себя чувствует, отменил несколько подобных встреч. А к нам - приехал. Причем, одел все три свои звезды – Героя Труда России, Героя ДНР и Героя Чернобыля.

Кобзон ездил в борющийся Донбасс, он давал по два концерта в день – в Донецке и ЛуганскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иосиф Давыдович тоже готовился к этому эфиру и даже начал репетировать песни, которые мы договорились, что он исполнит. Но ему самому не понравилось, как звучит его голос. И тогда он попросил прислать в «Комсомолку» впервые не минусовки (то есть, музыкальное сопровождение), а плюсовые фонограммы – в смысле, уже с голосом певца.

Но когда мы стали репетировать, вдруг обнаружилось, что Кобзон не попадает в фонограмму плюсовую!

Все объяснялось просто – Иосиф Давыдович никогда в своей жизни не пел под «фанеру».

И тогда наши ребята, которые монтировали радиопередачу и записи для сайта kp.ru пошли на хитрость – там, где говорил Кобзон, взяли свежие записи, а где пел, - прошлогодние. Но Иосиф Давыдович на нас не обиделся. Тем более, что слушатели «подмены» не заметили.

Кобзон, как он сам нам рассказывал, часто давал по 2-3 концерта в день. Например, в Чернобыле он был дважды, и там был концерт непрерывный, потому что одна смена приходила за другой. Кстати, именно из-за поездки в зараженную зону, по крайней мере, доктора это не исключали, Иосиф Давыдович и заболел полтора десятка лет назад раком. Я сам был свидетелем, когда Кобзон ездил в борющийся Донбасс, он давал по 2 концерта в день – в Донецке и Луганске…

Последний раз Иосиф Давыдович приезжал к нам в «Комсомолку» 28 апреля этого годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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