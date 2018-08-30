Путин и пенсии: честная политика

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-30T12:52:33+03:00

Инициативы, представленные Владимиром Путиным, создают дополнительные гарантии в новых условиях для больших – и при этом не слишком защищенных - групп граждан.

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Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук.

От позиции Владимира Путина ждали «тумана» и хитрых политтехнологических ходов, а он снова предпочел честный разговор с избирателями.

Честность – лучшая политика, и такая политика по-настоящему эффективна. Таков главный итог обращения президента по поводу повышения пенсионного возраста.

Президент не изменил собственному политическому стилю. Избиратели традиционно предпочитают Путина политикам-популистам, хотя он всегда очень осторожен в обещаниях. Ответственность, адекватность, готовность выслушать всех, кому есть, что сказать, понимание того, что самые уязвимые группы населения должны получить реальную поддержку – вот принципы, которые принесли президенту долгосрочную поддержку. Президент от них не отступил.

Путин воспользовался свободой маневра, которая у него есть как у ключевой фигуры в системе принятия политических решений, чтобы существенно смягчить конфигурацию реформы. При этом предложения президента были максимально конкретными.

Инициативы, представленные Путиным, создают дополнительные гарантии в новых условиях для больших – и при этом не слишком защищенных - групп граждан. В частности, для женщин возраст выхода на пенсию будет повышен не до 63, а до 60 лет, матери, имеющие трех и более детей, получат дополнительные пенсионные льготы. Для людей старших возрастов предусмотрен целый комплекс мер поддержки – от новых норм, которые защитят их на рынке труда, до права оформить пенсию на шесть месяцев раньше установленного возраста тем, кому это предстоит в ближайшие два года.

Внимание, которое президент в своем обращении уделил сельским жителям, весьма показательно. Сельские территории в последнее время относительно беспроблемны для президента и правящей партии – здесь, как правило, высок уровень поддержки властей на выборах и редки случаи крупных акций протеста. Политик, живущий сегодняшним днем, мог бы вообще обойти проблемы сельхозработников стороной, бросив силы на диалог с более строптивыми группами граждан. Тем не менее Путин отдельно остановился на проблемах сельских неработающих пенсионеров. Это еще раз показывает, что президент действует системно и комплексно, стремясь прежде всего ответить на стратегические вызовы, стоящие перед страной, а не добиться сиюминутного одобрения.

Предложения президента, несомненно, серьезно ослабят протестные настроения, а среди социальных групп, которые стали выгодоприобретателями от президентского «смягчения», поддержка власти практически полностью восстановится. Собственно, протестные акции против повышения пенсионного возраста и так не несли серьезных угроз для политической системы.

Президент определенно не случайно упомянул в своем выступлении «Единую Россию» - в связи с предложением ее региональных представителей сохранить не только федеральные, но и региональные льготы для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет на переходный период даже после повышения пенсионного возраста. И дело не только в том, что Путин стоял у истоков ее создания. Именно на базе «Единой России» в течение примерно двух месяцев шло обсуждение поправок и изменений в правительственный законопроект . Для решения этой задачи партия провела более 400 акций в регионах -- и круг их участников вовсе не ограничивался активистами партии. Многие идеи, которые в итоге были поддержаны Владимиром Путиным, были выдвинуты в ходе совместного заседания Генсовета и Совета руководителей фракций «Единой России» 20 августа, деятелями партии из регионов.

Инициативы Владимира Путина по коррекции реформы очень быстро обретут силу закона. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак специально подчеркнул, что представители партии в парламенте будут «ориентироваться на позицию главы государства… в ближайшее время подготовим все соответствующие поправки ко второму чтению в Госдуме».

Только Путин мог сформулировать окончательную и детальную конфигурацию изменений в пенсионной системе. Он сделал это. Задача элит – их реализация. И граждане России – все мы, вместе – должны добиться того, чтобы власть действовала именно так, как определил наш лидер.