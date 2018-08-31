Экспедиция "КП" по Волге: «Либерал» и «ватник» в лодке, не считая «хипстера»

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-31T01:05:29+03:00

Журналисты «Комсомолки» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов завершили рискованный поход на резиновой лодке по всей Волге - от истока до самого Каспийского моря. И подвели итог [фото]

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ТАЙНЫЙ ПЛАН РЕДАКЦИИ

А теперь раскроем карты. Тайный замысел редакции был прост и понятен – посадить на борт «Карасика» идейных противников – «либерала» Ворсобина и «ватника» Стешина. Добавив для «разжигания» в эту взрывоопасную компанию «хипстера» Гусейнова. И пустив их по Волге-матушке, посмотреть, что из этого получится.

Точно так же иногда хочется посадить всех воюющих в соцсетях москвичей - либералов, охранителей, ксено-укро-фобов, западников, навальнистов, диванных воинов и верно-путинцев на гигантский плот и пустить их в народ, в Россию…

Вот и мы в «Карасике» поначалу вели диспуты сорванными голосами, перекрикивающими мотор. На темы безумные, столичные. Национальная самоидентификация, внешняя политика...

И быстро поняли, что нет ничего глупее, чем на Волге говорить о чем-то отвлеченном, непрактичном – как эта самая внешняя политика.

И когда сквозь нас прошла провинциальная жизнь, мы затихли. Здесь людям бы заработать. Детей пристроить. Ипотеку одолеть. С зарплаты в 20 тысяч рублей коммуналку заплатить и семью накормить.

Реальность российской глубинки быстро ставит на место после шумных бесед о политике.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тут возьми единоросса вместе с оппозиционером, поставь их на центральной площади Сызрани с микрофонами. Народ послушает минут десять, зевнет и разойдется по своим обустроенным закуткам самозанятости. Кто ягоды собирать, кто рыбу браконьерить, кто таксовать… Им на Москву, на политиков и политологов (далее нецензурно).

И стали мы с друг другом соглашаться к полному изумлению редакции… Потому что как не смотри на жизнь русскую поволжскую, хоть – с либеральной колокольни, хоть с великодержавно-охранительной, одна и та же: простите – задница...

Встреченные путешественникам жители приволжских городков недолюбливают Москву и выживают как могут.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗАЧЕМ КОРМИТЬ АФРИКУ

Но в Астрахани все-таки грянуло генеральное сражение.

Началось с вялой перебранки о трех погибших российских журналистах в ЦАР (Центрально-Африканской Республики).

- Эти люди работали против интересов нашей страны. Чего их жалеть-то? - по своему обычаю отрезал Стешин.

(Ворсобин считает обычай людоедским).

- Какие интересы у России в ЦАР? – машинально спросил Ворсобин.

- Африку начали делить, чтобы она китайцам вся не досталась, – ответил Стешин. - Россия обозначила там военное присутствие…

И тут снова Волга постучалась в наши сердца.

- Мы сейчас прошлись по волжским городкам, ты видел, как тут люди живут! Какая к черту Африка?! – воскликнул Ворсобин. - Зарплаты – грошовые, скорее милостыня. Предприятие – в лучшем случае одно, а чаще – ноль. И ладно бы жизнь потихоньку улучшалась... Городской казне типового русского городка едва хватает на зарплаты бюджетникам, люди бегут из-за нищеты, а Москва почему-то отправляет деньги куда угодно, лишь бы подальше от провинции. Старательно подальше. Золотим купола в Гаване, прощаем миллиардные долги Африке и Средней Азии, кормим разные Сирии и Абхазии, клепаем ракеты, как при СССР! Ну хорошо. Не хотим строить заводы, как при Советах, держимся за отечественный вид экономики, когда мелкий бизнес умирает из-за падения спроса и налогов, зато все под себя подминают ребята из госкорпораций. Но вместо того, чтобы опять интересоваться Африкой, реку свою главную, Волгу-мать, можно почистить?!

Волга, краса и гордость России, местами производила гнетущее впечатление прибережной разрухой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Никто там никого не кормит, с чего ты решил? – нахмурился Стешин. - А если и кормят, неужели тебе жалко миски риса для голодающего негритенка? А вот взять с Африки можно много чего – и золото, и алмазы.

- Это не в российской традиции взять золото и алмазы! В российский – построить чужую экономику, и пустить по миру свою. Ты же видел – что творится в Старой Майне или Цаган-Амане – там даже мусор вывозить перестали!

Проблема мусора в стране нарастает с пугающими темпами.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БЕЗ ХОЗЯИНА

(Далее пишет Стешин)

Объективно, Володя прав. Мы, немногие из граждан России, смогли посмотреть на Волгу, как на цельный объект и … ужаснулись. Потому что Волга, лишь на 10% состоит из Нижнего, Казани, Саратова, а на 90% - сплошная Кинешма, где даже Речной вокзал продали за ненадобностью – пароходы перестали заходить. Нам Волга кажется единой и неделимой, а на практике – она разорвана областями и единственное, что у нее общее – запустение за границами волжских мегаполисов. И мы не заметили хозяйского глаза, который присматривал бы за всей великой русской рекой – от истока до устья. И хозяйской руки тоже нет. Никто не собирает брошенный металл, не чистит русло от топляков, не укрепляет берега – мы видели сотни домов упавших в Волгу в половодье, еще весной. Так и торчат из воды или лежат на склонах. Сама река, главная артерия европейской России, страдает от беспризорности. Что делать?

Столица Татарстана произвела на участников экспедиции очень приятное впечатление.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Может, стоит создать «Министерство Волги», с чрезвычайными полномочиями? – предлагаю.

Ворсобин отмахнулся:

- Очередная бюрократическая структура, которая будет пилить бюджеты. Или рожать «проЭЭЭкты».

Ворсобин, цинично протянул букву «Э», как бы подчеркивая ничтожность и лукавость таких начинаний:

- Именно на «проЭЭЭктах» чиновники и пилят деньги. Это их хлеб. А люди не получат ничего. Картинку в телевизоре.

Владимир Ворсобин не в восторге от предложения создать отдельное министерство для спасения реки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Хорошо. Ты был в Тольятти. Неплохой город, местами – отличный. Мы слушали много кукареканья на тему: «сгубили ВАЗ», но после того как его «сгубили» - оптимизировали, избавились от лишних людей, привели новый менеджмент, завод начал делать приличные машины. «Приора» - вообще бомба, только попробуй на Кавказе сказать про нее что-то плохое, - «Веста», «Х-Рэй» - за такие деньги отличные автомобили, со всеми современными свистелками. Может, то что умирает должно умереть? Может, не стоит реанимировать труп? Ну не нужны при современном технологическом укладе эти мелкие приволжские городки. Не нужны эти подсобные хозяйства на пять коров – сейчас рулят крупные агрохолдинги. Жизнь меняется.

Вид на Балаковскую АЭС с берегов Волги.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Убить подсобные хозяйства... Убить село... Убить Волгу? - перебивал Ворсобин. - Добить сумасшедший городок Тетюши, который развивается вопреки всему. А людей выселить в Москву и другие мегаполисы. Надеюсь, Дим, я не доживу. Не хочу это видеть.

- Никто ничего не собирается убивать специально, тем более твои родные Тетюши. Все само умрет, если ничего не делать, - нагнетал Стешин. - Главное, мы установили опытным путем, что мер по спасению Волги не то что недостаточно – они не видны даже из нашего «Карасика». А катастрофа наоборот, слишком видна. Помнишь, как мы попадали в «саргассовы моря» у Казани, под Сызранью, за Саратовым? Когда не могли выдраться из водорослей? Это уже не Волга – болото. Далее. От плотин не избавиться, значит, при каждой ГЭС должен быть технопарк с электричеством по себестоимости. Круиз Самара-Саратов – 21 тысяча рублей в каюте ниже ватерлинии? Хороший повод обновить парк туристических кораблей и сделать вменяемые цены. Нет рыбы? В каждом малом городке устроить рыбоводческое хозяйство. Было бы желание. Желания пока нет.

Спасти Волгу пока еще не поздно. Но времени для принятия решений и их реализации остаётся все меньше.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗА ТО ЛЮДИ У НАС ХОРОШИЕ!

Нас много раз спрашивали – почему вы поплыли на надувной лодочке под слабеньким мотором? Мы думали о вас, дорогие читатели. В реальности, наш подвиг может повторить любой. Комплект лодка+мотор, который мы использовали, весит меньше 200 килограммов, мощность двигателя – меньше 10 лошадиных сил. Поэтому «Карасику» не нужна была регистрация в ГИМС (Госинспекции маломерных судов). Такую лодку можно просто купить, надуть и поплыть, уложившись в стоимость одной турпутевки в Турцию. Единственное, вся команда должна быть в спасательных жилетах и не лезть на «судовой ход». Необязательно проходить всю Волгу, это долгое и утомительное занятие – можно проплыть километров 200-300. В любой точке Реки, можно найти яхт-клуб или лодочную станцию, где можно оставить своего «Карасика» под присмотром за 50 рублей в день. Везде можно купить продукты и бензин, везде можно встать на ночевку – прибившись к лагерю туристов или найти уединенное место по душе. В любом, даже в самом печальном городке, есть гостиница без клопов.

И везде есть что посмотреть.

Нигде на Волге нас не пытались обмануть, обокрасть, «наехать», а только жалели и помогали – часто бескорыстно. Люди у нас хорошие! Это главная ценность великой Реки.

Участники экспедиции не испытали особых проблем с ночлегом и питанием. Подводила техника, но никак не встреченные на пути жители приволжских городов и сёл.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Во сколько обошлась Экспедиция КП, преодолевшая 3540 км. За 55 дней.

Лодка «Карасик» (в миру «Адмирал 430» сделан в Петербурге) – 55 000 руб.

Мотор Судзуки 9,9 л/с – 108 000 руб.

Три спас. жилета – 3000 руб.

Три канистры для бензина – 6000 руб.

Бензин – примерно 2000 литров – 80 000 руб.

Масло – 15 литров – 13 000 руб.

Итого: 265 000 руб

СПРАВКА "КП"

Волга

Протяженность реки 3530 километров, превосходит все реки мира впадающие во внутренние водоемы. Протекает по 15 областям и республикам. На Волге стоит 63 города. По мнению гидрологов, после сооружения 8 плотин Волга стала проточным озером. Судоходна от Ржева до Каспия.

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