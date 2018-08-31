«Ушёл из жизни мой учитель»: Валерия рассказала, какую роль в ее карьере сыграл Кобзон

СЕГОДНЯ 00:19 2018-08-31T00:26:01+03:00

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- Умер Иосиф Давыдович Кобзон... Для меня он был учителем, наставником, другом...-написала в своем Инстаграме певица Валерия. - Мне было 17, когда я поступила к нему на курс в Гнесинскую Академию. Иосиф Давыдович был первым, кто поверил в меня и тем самым изменил навсегда мою жизнь. Артист. Человечище. Гигант. Мудрец. Глыба. Он был настоящим эталоном служения профессии и преданности своему делу. Его бесконечно уважали и любили. Как же грустно и печально, что земная жизнь конечна. «Опустела без тебя земля..» Покойтесь с миром, дорогой Иосиф Давыдович!

Актерская доля такова, что в день смерти своего учителя у Валерии был концерт в Нижневартовске. Певица и многотысячный зал, в котором она выступала, почтили память Кобзона минутой молчания.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Это был отец не только для собственных детей: знаменитости вспоминают Иосифа Кобзона

Иосиф Давыдович ушел из жизни. Он многие годы боролся. Его борьба была успешной до сегодняшнего дня. Тяжелейшее заболевание прервало его полет. Кобзону было 80 лет. Он был артистом, он был политиком, он большую часть жизни помогал людям. Коллеги певца вспоминают его в своих соцсетях (подробности)

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Умер Иосиф Кобзон: Главный голос СССР

Есть люди, как монументы. С самого начала в них присутствует нечто величественное, солидность, не позволяющая сочинять легкие рассказы, играть роли в фарсовых комедиях, петь совсем уж глупые песенки. В советской литературе таким был, наверное, Михаил Шолохов, в кино - Михаил Ульянов, на эстраде - конечно, Иосиф Кобзон. На его фоне даже оперный певец Муслим Магомаев выглядел менее серьезно, а уж Лев Лещенко, третий главный певец 70-х и 80-х, и вовсе смотрелся несколько легкомысленно. Идеальными площадками для Кобзона всегда были Колонный зал Дома Союзов и Кремлевский дворец: они просто ему шли, как шли классические черные костюмы, песни Александры Пахмутовой или «Я прошу, хоть ненадолго…». Официальный голос Советского Союза, превосходный лирический баритон, он назвал свою автобиографию (написанную вместе с журналистом «КП» Николаем Добрюхой) «Как перед Богом» - немногие певцы рискнули бы назвать книгу о себе столь же строго и торжественно (подробности)