2018-08-31T13:07:23+03:00
Звезды

Эвелина Блёданс о драке на съемках: «Оскорблять моего ребёнка я не позволю!»

Артистка объяснила, почему набросилась на другую участницу с кулаками
Ольга АНТОНОВА
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Эвелина посчитала заявления другой участницы шоу оскорбительнымиЭвелина посчитала заявления другой участницы шоу оскорбительнымиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сегодня, 31 августа стали известны подробности конфликта, который случился на съемках программы «Прямой эфир» между Эвелиной Бледанс и режиссером театра Еленой Лебедевой. Последняя заявила, что актриса набросилась на нее с кулаками после того, как та высказала свое мнение об ЭКО, которое провела звезда.

Эвелина посчитала заявления другой участницы шоу оскорбительными. И сегодня актриса рассказала, что же именно задело ее. Оказалось, что Лебедева оскорбила её маленького сына — шестилетнего Семёна, родившегося с синдромом Дауна. «Госпожа из массовки (как оказалось, директор театра — Лебедева), присутствовавшая на съемках у Андрея Малахова, сегодня обвинила меня, в том, что я ее избила... — прокомментировала случившееся Эвелина. — Так вот, я жалею, что у меня в руках не было ничего тяжёлого! Оскорблять моего ребёнка я не позволю! Когда посмотрите эфир — рассудите... Я ничуточки не жалею и всегда и всем буду давать отпор! Всегда!»

Напомним, больше месяца назад актриса прошла процедуру ЭКО, а недавно заявила, что она беременна. Она надеется, что у нее будет дочка и она вовсе не печалится о том, что станет матерью-одиночкой. Эвелина уже запланировала декретный отпуск. Сезон передачи «Человек-невидимка» с ее участием будет последним. Кстати, именно тут, на работе, Бледанс впервые предсказали, что она родит еще одного ребенка и выйдет замуж.

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«Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей», – заявила Эвелина. (подробности)

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