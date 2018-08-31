2018-08-31T16:07:25+03:00
Иосиф Кобзон

«Памяти Кобзона»: Милонов предложил создать в Петербурге Аллею Славы

По мнению депутата, в северной столице может появиться место памяти выдающихся деятелей русского искусства
Екатерина БОЛГОВАЮрий ОРЕШОВ, Радио "Комсомольская правда"
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Депутат Госдумы Виталий МилоновДепутат Госдумы Виталий МилоновФото: Иван МАКЕЕВ
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил создать в Санкт-Петербурге Аллею Славы. По его словам, одним из первых в этой галерее может появиться имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

«У нас есть Аллея Героев, у нас есть прочие. В Петербурге любят собирать портреты и выдающихся людей концентрировать в одном месте. В Эрмитаже есть галерея портретов героев 1812 года. Думаю, галерея выдающихся деятелей русского искусства тоже могла бы быть», - сказал Милонов в интервью Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что благодаря такой Аллее родители смогут ответить на вопрос своих детей: «а что это был за человек-эпоха?».

Говоря о том, каким образом будут отбирать героев для этой галереи, депутат отметил, что необходимо будет создать специальный совет.

«Это будет защитой от сиюминутных поспешных решений. Надо создать очень авторитетный, состоящий из многих профессионалов и общественных деятелей, государственных людей, орган, который бы такие решения принимал», - подчеркнул Милонов.

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