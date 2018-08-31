«Кобзона пытались убить трижды. В последний раз - 10 лет назад»: Продюсер Марк Рудинштейн рассказал о покушениях на великого певца

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-31T01:16:34+03:00

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Много лет Иосиф Кобзон дружил с кинопродюсером Марком Рудинштейном. Приезжал к нему на фестиваль «Кинотавр», поддерживал своим присутствием и другие проекты.

- В последний раз он приезжал ко мне на детский фестиваль «Кинотаврик». Кобзон плохо себя чувствовал и я ему говорил: «Не надо тебе лететь в Сочи, побереги себя! Мы как-нибудь без тебя в этот раз откроем фестиваль!» Но он меня не послушал: купил билеты туда и обратно, прилетел, вышел на сцену и тут же с нее упал - голова закружилась. Но потом сам поднялся и сделал все, что запланировал - спел для детей и гостей фестиваля. Иосиф Давыдович был очень мужественным человеком. Мне кажется, он не мог жить без сцены, поэтому не умел отдыхать, всегда рвался на работу. Когда к нему пришла страшная болезнь, ему было очень тяжело, но он боролся, не жаловался. Он даже не возил на гастроли врачей своих - только охранник порой подавал ему лекарство, когда Кобзон плохо себя чувствовал.

По словам Марка Рудинштейна, Иосиф Кобзон был верным другом, никогда не отрекался от своих друзей, за что мог не раз поплатиться жизнью.

- Кобзон был уважаемым человеком не только на эстраде и в культуре, но и в других кругах. С ним дружил бизнесмен Отари Квантришвили и Вячеслав Иваньков «Япончик», - продолжает Рудинштейн. - Да, это были люди, связанные с криминалом, но Кобзон никогда не отрицал дружбы с ними. И в этом тоже проявлялось его мужество. Ведь Кобзона, как минимум, раза три пытались убить из-за дружбы с тем же Квантришвили.

Покушались на его жизнь и из-за денег. В 2010 году мы ехали с Кобзоном в одной машине из Сочи. За нами на второй машине ехала его охрана. Машина охраны остановилась на заправке, а мы с Кобзоном поехали в аэропорт. Через несколько минут Кобзону сообщили, что машину с его охраной кто-то взорвал... Люди погибли.

До этого случая, рядом с его офисом в гостинице «Интурист» взрывали гранаты. Как минимум, раза три кто-то пытался его убрать. Но Кобзон ничего не боялся, понимал, что надо держать удар.

При всей своей мужественности и силе духа, Иосиф Давыдович мог быть очень нежным человеком. Когда мама певца заболела, он ухаживал за ней сам, хотя мог бы нанять целый штат персонала.

- Самой большой трагедией для него была смерть мамы (именно рядом с ней на Востряковском кладбище артист попросил его похоронить, заранее купив там место для себя - Ред.), а не какие-то покушения. Он со слезами на глазах вспоминал про мать, - говорит продюсер Марк Рудинштейн. - Иосиф Давыдович сделал все, чтобы продлить жизнь мамы, заботился о ней. Но в последний час он был, увы, на гастролях. Винил себя, что не успел с ней проститься.

Марк Рудинштейн отмечает, что Кобзон был предан своей профессии, искренне любил зрителей.

- Для него гастрольная деятельность и желание петь были всем. У меня на фестивале на 10 часов вечера была назначена премьера фильма Фрэнсиса Форда Копполы. А перед премьерой в 7 часов я попросил выступить Кобзона. В 10 вечера подхожу к Кобзону и вижу, что у него еще 20 песен запланировано. Аккуратно говорю: «Иосиф Давыдович, у меня там Коппола стоит в фойе!» На что Кобзон говорит: «Ничего. Постоит». Когда он пел, его нельзя было остановить. Он любил дарить людям радость. И с его концерта они уходили счастливыми.

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