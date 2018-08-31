«Бабушка, говорите?»: в Сети обсуждают откровенный наряд Юлии Тимошенко во время пробежки

СЕГОДНЯ 16:53 2018-08-31T17:28:27+03:00

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Бывший премьер-министр Украины, непотопляемая Леди Ю на днях удивила всех. Нет, на этот раз обошлось без скандалов и громких заявлений, «женщина с косой» поразила своим моложавым внешним видом. Украинская журналистка Жанна Жукова опубликовала в Facebook фотографию, сделанную во время пробежки скандального экс-премьера незалежной. На ней Тимошенко предстала в спортивной майке с глубоким вырезом, в шапке и совсем без косметики. Тимошенко на минуточку 57 лет, но на снимке она выглядит гораздо моложе, что тут же отметили большинство пользователей. Кто-то отметил, что испытания, которые претерпела железная леди Ю так благотворно отразились на ее внешнем виде, другие резюмировали, что напротив в лучшую сторону политик изменилась после выхода из тюрьмы. К слову, после освобождения Тимошенко смогла поправить свое здоровье, ведь из Харьковской тюрьмы женщину выезжала на инвалидной коляске.

Юлия Тимошенко на сцене "Евромайдана", февраль 2014 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Тимошенко большую часть заключения находилась в больнице под надзором тюремщиков, а не в колонии. Врачи из клиники "Шарите", которые ее наблюдали, говорили о необходимости серьезного лечения и заявляли о готовности Германии принять экс-премьера Украины.

22 февраля 2014 года Тимошенко вышла на волю по решению Верховной Рады. Ее вывезли из харьковской больницы в инвалидной коляске. Она сразу прибыла в Киев, почтила погибших на Майдане и выступила со сцены, также на коляске, но при этом на высоких каблуках. Всего леди Ю провела в тюрьме три года из семи назначенных ей судом.