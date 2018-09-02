Американский геронтолог рассказал, почему россияне быстро стареют и мало живут

СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-02T01:09:57+03:00

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В издательстве «Бомбора» впервые вышла «Лонгевита» - нашумевшая книга профессора геронтологии Вальтера Лонго, по которой сходят с ума ЗОЖники зарубежья. Ученый разработал диету, основанную на псевдоголодании, которая способна если не остановить, то серьезно затормозить старость. В книге предлагается два вида диеты: ежедневная "диета долголетия" и экстремальная "Псевдоголодание", сидеть на которой можно изредка.

Волшебными свойствами голодания мало кого удивишь. Одной из первых книг, посвященных этому вопросу, было «Лечение голодом» Эптона Синклера, вышедшая в 1911 году. Советские граждане, конечно, вспомнят популярного Поля Брэгга с его «Чудом голодания». В наше время тема лечения голодом переживает ренессанс, но, в отличие от прошловековых исследований, проводившихся, в основном, дилетантами, нынче к голоду обратились серьезные ученые. Они-то уже сумели доказать связь между голоданием и замедлением процессов старения. По крайней мере, за это в позапрошлом году получил «Нобелевку» по биологии японец Еинорби Осуми.

Особенность псевдоголодной диеты - в том, что ее разработал не кустарный голодарь-самоучка вроде Брэгга, а серьезный ученый, профессор университета Южной Каролины, занимающийся геронтологией больше тридцати лет. Поэтому каждая рекомендация в его книге опирается на результаты научных исследований. Исследования и выводы из них - не повод верить безоглядно. Однако представленные сведения могут стать источником важных и интересных идей о нашем организме.

О сути исследования нам удалось поговорить с профессором по скайпу. Пятидесятилетний человек, похожий на Северуса Снейпа из Гарри Поттера. Длинные черные волосы, оливковые глаза, ярко выраженный носогубный треугольник. Вальтер Лонго выглядит так, как выглядят обычный человек 1967 года рождения. Об остальном судить трудно.

Мифы и легенды о здоровом питании

- Здравствуйте, профессор.

- Да, здравствуйте. Рад вас видеть.

- Профессор, объясните мне понятно, в чем суть вашего супер-пуппер метода.

- Хорошо, я постараюсь. Представляете себе, вы кочегар поезда, который питается от древесины.

- Паровоза, что ли?

- Ну пусть будет паровоз. У паровоза закончись дрова, а ехать надо до следующей станции. Что вы будете делать, чтобы выйти из ситуации?

- Наверное, я буду кидать в топку все, что горит.

- Правильно. Мы кидаем старые стулья, старые столы и все старое и ненужное. А когда доезжаем до следующей станции, обслуживающая бригада вносит новые столы и стулья. Паровоз получается еще лучше, чем был раньше. Примерно то же проходит с телом, когда мы голодаем.

Грубо говоря, когда клеткам нечего жрать, они начинают поедать себя и друг друга. Причем, начиная с самого больного, плохого и ненужного.

Этот вывод я делаю не с бухты-барахты. Согласно проведенным мной опытам и многолетним исследованиям.

- В чем новость вашей диеты? Я сто лет знаю о том, как полезно голодать. Все советские люди сходили с ума по Полю Брэггу и его «Чуду голодания».

- О книге Брэгга я ничего не слышал, но вы абсолютно правы, в самом голодании нет ничего нового и миллион исследователей и писали о методе голодания, и практиковали его. Вспомним, раньше голодали по религиозным соображениям. Сегодня учеными доказано, что голодание и впрямь полезно. Но глупо будет просто сказать: давайте не будем ничего есть. Люди, бросившиеся исполнять завет, нанесут себе массу вреда и никакой пользы. Чтобы граждане не наломали дров, необходим правильный механизм. Инновация моего метода не в голодании, а в подборе продуктов для голодания и длительности его.

- Продолжаем развенчивать мифы о голоде. Мне попадались книги, в которых предлагалось голодание как способ излечиться от рака. Что вы об этом думаете?

- Это бред. Может, кто-то излечился, кажется, ваш писатель Солженицын считал, что в борьбе с раком ему помогло голодание. Но я могу привести массу обратных примеров. Недавно видел немецкий документальный фильм про двух дам, пытавшихся вылечиться голоданием от рака. Они умерли от собственного невежества. Мы ставили эксперименты на мышах, единственный вывод, который могу сделать - это тот, что голодание в сочетание с химиотерапией дает больше эффекта, чем просто химиотерапия. Заменять лечение голодовкой - просто глупо, а вот объединять - это да. Мир раздроблен на два лагеря. Одни традиционалисты, любят лечиться бабушкиными способами. Другие - любители большой фармы, которые только за таблетки. Я считаю, что подходы нужно грамотно сочетать.

- Советские диетологи учили нас: нужно есть меньше, но чаще. В вашей книге я прочла, что верить этому нельзя.

- Я вас разочарую, про меньше, но чаще - это не советские диетологи придумали, а американские врачи сочинили. Идея облетела всю планету и поспособствовала эпидемии ожирения. Как вы наверное, знаете, в США 72 процента людей страдает от ожирения.

- Вы считаете, что совет неправильный, так?

- Так. Я считаю что от того что мы и так едим слишком много и слишком часто. Поэтому нужно переходить к двухразовому питанию через двенадцатичасовой интервал. Один раз мы едим в светлое время суток, другой раз - в темное. Так питались наши предки и это очень правильный подход. Я сам придерживаюсь этой схемы питания.

- А как же не есть после шести?

- Да, это неплохой совет. Когда я исследовал долгожителей, то замечал связь между долгой продолжительностью жизни и воздержанию от еды вечером. Но тут дело не в шести часах, а в том, что нужно есть за 3-4 часа до сна. Если вы ложитесь в десять - не ешьте после шести. Ели вы ложитесь в двенадцать - не ешьте после восьми. Питанию через двенадцать часов это совершенно не мешает.

-Правда ли, что вегетарианцы выглядят лучше и медленнее стареют, чем едящие мясо?

- Неправда. Особенно это касается веганов. У них очень строгая и очень вредная диета, поэтому веганы не намного здоровее едящих мясо. Лучше и моложе выглядят пескаторианцы, то есть, те, кто едят рыбу. Они самые здоровые из всех.

- Правильно ли я понимаю, что если хочешь выглядеть молодо, мясо лучше не есть?

- Исследования показывают, что большое количество животного белка в рационе активирует гены, которые провоцируют ускоренное старение. Вы можете легко это заметить и сами. От белков и жиров организм больше устает. Если у вас, например, сидячая работа, то вы, пропустив обед с мясными блюдами, будете чувствовать себя легче и лучше. Но я понимаю, что в России отказаться от мяса тяжело. Поэтому советую есть его два раза в неделю, отдавая предпочтение белому мясу и помня, чем старше становится человек, тем меньше мяса ему нужно.

- Очень полезный для наших отечественных реалий совет. Вы тридцать лет изучали геронтологию и в том числе - колесили по миру. Бывали ли вы в России? Что можете сказать о нашем питании?

- Да, в России я бывал, хотел добраться до Сибири, где работает ряд серьезных ученых, занимающихся вопросами геронтологии. Но пока не удалось, дальше Москвы я не продвинулся. Поэтому питание русских я изучал на примере Москвы. Не в обиду будет сказано, но вы питаетесь нехорошо. Может, от этого в России низкая продолжительность жизни. Вы очень любите жирные обильные ужины, жареное, горы соли, майонез, конечно же. Кому-кому, а бы вам посоветовал, конечно, диету голодом.

- Да не дай бог, профессор, у нас и так большой опыт! А согласно вашему методу совсем ничего не надо есть или какой-то прием пищи существует?

- Я предлагаю пятидневное голодание, но оно не совсем без еды. В первый день 1100 калорий, а потом - 800 калорий за день. В книге написаны рецепты. Диету можно проводить от двух раз в год до раза в месяц, если у человека избыточный вес.

- В каком возрасте лучше начинать псевдоголдание, и когда лучше его остановить?

- Начинать лучше лет с 25, и я не рекомендую диету людям старше семидесяти.

- Вашу диету критикуют за то, что одна из побочек - головная боль.

- Да, это правда, головные боли возможны пять дней, пока вы сидите на диете. Потом они проходят. Зачастую голова болит еще у тех, кто использует кустарные методы диеты.

- Кустарные? Это как?

Не принимает наши стандартизированные наборы питания, например. Принимает в пищу чуть больше соли, белка, жиров.

- Вот-вот, ваши наборы питания - это еще один повод для критики. Для сидения на диете вы придумали особые наборы питания и, по сути, зарабатываете на голодающих.

- Я в курсе про критику, но она не очень обоснованная, потому что все средства от продаж стандартизированных наборов уходят на благотворительность. Почему я сделал наборы: когда я хотел чтобы диета стала медицински подтвержденной, мне сказали, что нужен медицинский подход, который был бы одинаковым. Отсюда родилась идея создания таких наборчиков. В книге я описываю все продуты, которые нужно принимать, потому ничего не скрываю. Другое дело, что люди любят экспериментировать. Какой-нибудь продукт они обязательно заменяют свои любимым и поэтому эффект не такой. В общем, сидящим на всевдоголодании я говорю: если можете. Покупайте наборы. Если не можете - не покупайте, но потом не обессудьте, что эффект не такой ярко выраженный.

Диета молодости на каждый день

Лонго предлагает следующие принципы диеты:

- Вегетарианская пища и рыба несколько раз в неделю должна стать основой рациона.

- Снижать количество сахара и жиров животного происхождения. Профессор считает, что сахар и животные жиры активирует набор генов, способствующих старению. Поэтому, чтобы не запускать работу этих генов, нужно сокращать долю этих элементов в питании, даже если у вас все в порядке с весом. Правильное питание должно быть богато ненасыщенными жирами, которые содержатся в лососе, грецких орехах, фундуке и миндале. Лоно советует свести к минусу потребление пасты, риса, хлеба.

- Раз в три дня употребляйте капсулу рыбьего жира и таблетку мультивитамина.

Уменьшайте количество белка. Согласно рекомендациям Лонго, нужно употреблять не более 0,8 граммов белка на 1 кг веса. И с этой рекомендацией ученого уже готовы не согласиться любители кататься и вести здоровый образ жизни, которые любят внедрять в себя куриные грудки, творог и прочее в неограниченных количествах.

- Употребляйте те продукты, которые ели ваши предки. По мнению ученого, эволюция приспособила организм к той диете, откуда вы родом. Поэтому другие продукты, отличающиеся от привычных вашему краю, могут быть не особо хорошо восприняты организмом.

- Принимайте пищу два раза в день с интервалом в 12 часов и легким перекусом в промежутке. От отсутствия обеда, - считает профессор, - остается больше времени и энергии.

- Два раза в год практикуйте голодание по рецептам и табличкам из книжки.

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