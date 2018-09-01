Путин и Алиев обсудили общий коридор

СЕГОДНЯ 15:13 2018-09-01T15:17:20+03:00

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- В середине августа мы вместе с Ильхамом Алиевым участвовали в Каспийском саммите, сегодня мы с большим удовольствием принимаем президента Азербайджана с визитом в нашей стране, - словно даже немного удивлялся такой частоте контактов Владимир Путин.

И действительно, не успели расстаться на Каспийском море, как встретились на Черном - в резиденции президента России. Причем не просто сели и поговорили - была проработана большая программа, по итогам которой подписали 16 документов. Среди них и стратегическое совместное заявление двух президентом, и программа сотрудничества до 2024 года, и шесть "дорожных карт" по самым разным направлениям, и даже несколько нефтегазовых соглашений.

- Прежде всего, отмечу "План действий по развитию ключевых направлений сотрудничества", - заявил Путин после окончания переговоров. - Этот программный документ включил в себя «дорожные карты» по таким важным вопросам, как наращивание торговли и встречных инвестиций, создание транспортных маршрутов, а также расширение гуманитарного взаимодействия, в том числе культурных и туристических обменов.

"Газели" на глазах двух президентов покатились по проторенному "КамАЗами" пути - "ГАЗ" подписал с "Азермашем" договор о развитии национального сборочного производства автомобилей ГАЗ в Азербайджан.

- КамАЗ наладил выпуск лицензионных грузовиков и их сервисное обслуживание на Гянджинском автомобильном заводе, российская компания «Р-Фарм» вложила 74 миллиона долларов в строительство в Азербайджане предприятия по производству лекарственных препаратов, которое откроется в 2019 году, - перечислял уже реализуемые масштабные проекты Путин. - Газпромбанк участвует в развитии Сумгаитского химико-промышленного парка. Инвестиции составляют порядка 750 миллионов долларов.

Переговоры не могли не коснуться одного из самых многообещающих проектов двух стран - международного транспортного коридора «Север – Юг».

- Он соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями, это позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу, - обрисовал перспективы президент России. - Общая протяженность этой артерии составит более 7 тысяч километров. Она будет включать в себя железнодорожное, паромное и автомобильное сообщение. Работа по отдельным участкам маршрута уже ведется. В будущем году наши страны намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур.

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