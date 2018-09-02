Толстая модель стала иконой гламура

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-02T10:58:15+03:00

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Человек слаб и всегда ищет себе оправдания, скрывая за ширмой красивых слов, свои недостатки, лень и слабость.

Один из них — неумение обуздать свой аппетит и нежелание ходить в спортзал - прикрывают красивых сломо «бодипозитив». Именно под этой ширмочкой на обложке английского «Космо» появились 155 кило «модельного жира» по имен Тесс Холидей. Не женщина, а праздник - самая полная фотомодель в мире, подчеркивающая как прекрасен этот ее вес и как он помогает ей в жизни.

Муж доволен? Чувствует себя прекрасно? Флаг в руки! Вес, религия, сексуальная ориентация, политические взгляды — личное дело каждого. И я лично отношусь абсолютно ровно к чужим недостаткам. Не моя проблема.

Но когда мне начинают недостатки отдельных людей навязывать, как общечеловеческие достоинства, тут у меня срывает крышу.

Постановка толстушки на обложку иконы гламура, это не просто хулиганство, ради привлечения внимания. Это манифест. Приоткрывание того самого окошка Овертона, в который пытается пролезть нестандарт, чтобы стать стандартом. Чем это кончается — мы уже знаем. Тем что однополые отношения всячески пытаются объявить нормой (и небезуспешно), педофилию узаконить (пока — к счастью неудачно), концепцию эгоизма, как главную ценность мира (это уже давно прижилось). Теперь вот полноту пытаются возвести в достоинство и норму, тем более, что полных людей в цивилизованном мире все больше.

Plus –size модель Тесс Холлидей на обложке Cosmopolitan. Фото: instagram.com/tessholliday

Только вот забыват, что в здоровом теле — здоровый дух. Я не считаю, что 155 кило, из которых более половины явно лишних — это здОрово и здорОво. Ни как мужчина нормальной сексуальной ориентации, ни как человек, активно занимающийся спортом.

Человеческое тело — это идеальная машина выживания. Она эволюционно заточена на большие нагрузки, и позволять ему заплывать жиром — значит просто портить этот прекрасный механизм. А порча лишь процентах в 30 является следствием болезней, а в остальном — личной виной хозяина тела.

Чувствую, что в комментах меня уже начинают забрасывать тапками — какое право я имею так нетолерантно рассуждать на обидные для полных людей темы.

Поверьте — имею! Ибо сам долгое время пытался скрыться под уютным «одеялком» бодипозитивизма, занимаясь самообманом, что 112 кило при метр-семьдесят шесть это допустимо. Но даже тогда мне не приходило в голову это пропагандировать, бегая с транспарантом «Хорошего человека должно быть много». Поскольку в глубине души все-таки знал, что все мои весовые проблемы связаны исключительно с потаканием своему телу. Но как только я себя и тело в руки — то стал меняться в лучшую сторону. Хотя это чертовски трудно. Ведь жир — очень хитрый и коварный, так и ждет момента, чтобы нанести ответный удар.

Я бескрайне уважаю людей, которые справились со своим лишним весом и выглядят сейчас так, что заглядишься. Потому что самая трудная победа в мире, это победа над собой. И именно этим людям место на обложке «Космополитена». Потому что они своим примером демонстрируют силу человеческого духа. Показывают, что человек может достичь любых высот — в том числе перековать тело из жиртреста Диониса в красавца Аполлона. Но только в том случае, если перерастанет обманывать себя и — уже тем более других. А последняя обложка «Космо» - это обман. Даже хуже — это лукавый маркетинг, чтобы расширить круг читателей. Ведь толстячков сейчас гораздо больше, чем фитоняшек.

Но человек это не его желудок. И не кухня, где он себя питает. И даже не красивый дом, где эта кухня находится.

«Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа», - слова классика.

Ключевое слово — свободного!

А толстушка Тесс, не свободна, как бы ни пыталась доказать обратного, призывая поцеловать ее в самую широкую часть своего тела. Она рабыня. Рабыня своего желудка.

Чтобы хорошо выглядеть, нужно каждый день делать зарядку и ограничиваться себя в еде. Если это и не подвиг, то что-то героическое в этом есть.

Чтобы быть самой толстой моделью в мире, не надо ничего, никаких усилий — только нажираться на ночь.

Кто-то считает это красивым — да раби бога! Я не считаю эти полтора центнера красивыми, но это мое личное дело. Хочет Холидей и ей подобные выглядеть так - пожалуйста. Только не надо это пропагандировать, отнимая у девочек, реально страдающих от лишнего веса малейший шанс привести себя в форму и изменить жизнь к лучшему.

Только не надо кидаться в другую крайность. Иссушенные фитнесом и химикатами селедки или тощие модели, тоже попадавшие на обложки «Космополитена» — тоже перебор.

Вселенная любит баланс.

Потому что, во-первых, это красиво...

P.S.: Единственный положительный момент от попадания Тэсс Холлидей на обложку «Космо» в том, что когда твоя вторая половина начнет в очередной раз страдать фигней, и твердить: «Я толстая», - можно просто достать журнал и показать ей, кто там рельно толстый...

Это как свозить бабушек, сидящих у подъезда, на экскурсию в Амстердам...

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Можно ли быть красивой, если ты весишь 155 кг

Британский Cosmopolitan обычно ставит на обложку общепризнанных красавиц, как у них там в гламуре и заведено. В сентябре была Мила Кунис, в августе - Кэролайн Флэк. А в октябрьском номере вдруг нате вам – пощечина общественному вкусу. С обложки глянца на британцев глядит Тесс Холидей, самая полная фотомодель в мире - ее вес составляет примерно 155 кг. (подробности)