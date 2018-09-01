Можно ли быть красивой, если ты весишь 155 кг

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-01T20:36:39+03:00

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Британский Cosmopolitan обычно ставит на обложку общепризнанных красавиц, как у них там в гламуре и заведено. В сентябре была Мила Кунис, в августе - Кэролайн Флэк. А в октябрьском номере вдруг нате вам – пощечина общественному вкусу. С обложки глянца на британцев глядит Тесс Холидей, самая полная фотомодель в мире - ее вес составляет примерно 155 кг. Во всех интервью девушка говорит примерно одно и тоже: чувствует себя прекрасно, муж доволен, худеть не собирается и т.п.

Провокация Cosmopolitan удалась настолько, что ее заметили в России. Обложку обсудили в соцсетях, некоторые телеканалы даже показали сюжеты. «Жирная корова», «она же руки на животе свести не может», «не дай бог во сне увидеть такую», - пишут впечатлившиеся россияне. Понять народ, в общем-то, можно. Комментируют некорректно, зато честно. Первые эмоции от чего-то неожиданного - они такие. «@#$%^&», как говорится.

Та самая обложкаФото: СОЦСЕТИ

Труднее привыкнуть, что в ходе этих площадных дискуссий кристаллизуется тезис, что быть жирной – это омерзительно, ужасно и преступно. Хуже всего, когда диспут выходит за рамки соцсетей и попадает в традиционные медиа, где утверждение окончательно легализуется и становится как бы единственно верным. Жирная? Ну, уродка, значит.

Все это было задолго до веселой провокации британцев. Прогрессивный парень из YouTube Юрий Дудь как-то заявил, что «быть жирным – аморально». Похудеть, что ли, нельзя? Надо меньше жрать и тренироваться. Идет Дудь по улице, а навстречу чересчур упитанный человек. И внутри у Юрия, видимо, все клокочет, в глазах темнеет от негодования. Прям убил бы аморала, ага.

tessholliday У Тесс есть Инстаграм с 1,6 миллиона подписчиков

Теоретически возможно, что Дудь и такие как он не знают, что ожирение – это почти всегда болезнь, что люди бывают толстыми не потому, что им это нравится. Но дело в не этом. А в том, что очень многие в принципе отрицают все, что выходит за рамки стандартного.

Нельзя отличаться от других без риска быть униженным. И лишний вес – это еще цветочки. Недавно интеллигентный журналист Игорь Найденов на сайте интеллигентного журнала «Русский репортер» проехался по инвалидам. Что-то много их стало, говорит, прям боязно на улицу выходить. И все на жалость давят, денег просят, какого фига. «Гложет тоска по норме», признался Игорь. А называлась его колонка «Люби, гнида, инвалида». Я бы вам тут ссылку дал, но текст с сайта вдруг пропал. То ли автор передумал, то ли не зря боялся.

Никому не приходит в голову, что манифест Тесс Холидей вовсе не о том, что быть жирной – это прекрасно и всем так надо. Понятно, что чисто с медицинской точки зрения хорошо бы весить поменьше. Ее история - про то, что можно стать счастливой вопреки ударам судьбы (у нее, помимо лишнего веса, еще два изнасилования в анамнезе). И не просто счастливой, а, главное, еще и красивой. Взгляните на нее. Она сумела понять и принять себя и полюбить, что вообще-то для всех непросто. И теперь эта любовь льется из ее глаз. И не важно, какие там у нее ляжки.

tessholliday Lookin like your 90 s dreamz Fit by @prettylittlething @iloveuhoneybunny @hisvintagetouch @shablamgela

А еще эта обложка обнажает актуальные процессы в поп-культуре. Люди отворачиваются от гламура, который окончательно выродился и карикатуризировался, когда в погоне за стандартами красоты девушки стали одинаковыми. В соцсетях блуждает свежий мем: четыре реальных красавицы из российского шоу-бизнеса, которых невозможно различить - у всех подкачанные губы, идентичный макияж, прически, манера одеваться... И одинаково бессмысленные глаза. Красота стала уродством! Грядет революция: сама жизнь вот-вот смоет эту грязную пену дней. Тесс Холидей это наглядно показала. Да, радикально. Да, «@#$%^&»! Но это шок, который был очень нужен. Есть полные девушки - не такие упитанные, как Тесс, но их все равно подтравливают всю жизнь. По разным причинам они не похудеют никогда и живут, втянув голову в плечи. А теперь они знают, что можно и по-другому.

Она упивается собой и жизнью и вообще не парится. «Тесс Холидей хочет, чтобы все, кто ее ненавидит, поцеловали ее в жопу», - вообще-то написано в уголке обложки. Эта клевая веселая тетка вколачивает гвозди в гроб, в котором в том числе покоится сам журнал Cosmopolitan.

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