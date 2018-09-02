Появились подробности отдыха президента в горах Тывы
Телеканал "Россия-1" показал кадры отдыха Владимира Путина в горах Тывы, которые раньше не демонстрировались. Президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, главой ФСБ Александром Бортниковым и главой Тывы Шолбаном Кара-оол путешествуют по Саянам.
- Мы после этого на хоккее будем бегать, летать, - говорит Путин, поднимаясь в гору. - Порхать как бабочки!
- Осенние сборы, - соглашается Шойгу.
Путин, Шойгу и Патрушев прошли за день по горам почти десять километров, по дороге собирая грибы и ягоды.
- Супер! - срывает президент кустик брусники. - На рынок пойдем! Надо насобирать и на колхозный рынок.
Путин нашел несколько белых грибов, а Шойгу - маслят.
Путин в Саяно-Шушенском заповеднике.
- Поджарим, - говорит глава государства, но положить грибы некуда.
- Пакета ни у кого нет? - спрашивает министр обороны, держа в руке масленок. Пакета нет.
На катере подошли к берегу, на котором паслись сибирские козероги.
- Которых мы видели наверху, такие же? - спрашивает Путин.
- Да, только они взрослые, - подтверждает директор заповедников.
- Первый раз такое вижу, - признается президент. - Это и называется экологический туризм. Не боятся нас, красавцы!
На берегу Сергей Шойгу нашел огромный рог самца сибирской косули и показал Путину.
- Десять лет человеку было, - посчитал он кольца на роге.
- Мишка задрал, да? - уточнил глава государства. - Мишка сильнее оказался.
Но рог с собой брать не стали, вместо него пособирали в горах травы для чая.
- Да, эти камешки были, - разглядывает Путин горы, по которым недавно шагал. - Сколько мы прошли?
- Всего восемь километров, - отвечают ему.
- По горам это прилично, - оценивает Шойгу.
- Для нас это зарядка, - шутит Путин. - Утром вышли на зарядку.
- Так мы же потом поднялись по горам, потом вышли в лес, поднялись вон туда, - оценивает с катера маршрут министр обороны. - Вот тут я пытался раньше подниматься. Дошел вон до той вершины. Потратил пять часов.
- Первоначально вы нам говорили, что дошли вон до той вершины, - подшучивает, смеясь, Путин. - Но потом поняли, что перебор? Что теперь мы поймем, что к чему.
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- Как известно президент не первый раз посещает такие края для отдыха, но при этом он старается каждый раз выбирать разные места, - сказал Песков. - Климат в тех краях весьма жесткий, резко континентальный, на солнце воздух быстро прогревается становится жарко. Можно загорать, но к вечеру очень резко холодает до плюс пяти приходится утепляться. Вода в озере прогревается не выше 17 градусов, но это не помешало президенту искупаться. Он занимался подводной охотой с маской и трубкой (подробности)