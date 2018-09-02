Появились подробности отдыха президента в горах Тывы

СЕГОДНЯ 22:44 2018-09-02T22:53:07+03:00

резидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения Саяно-Шушенского заповедника. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/Т

Путин, Шойгу и Патрушев шутили, собирали грибы и ягоды и повстречались с сибирскими козерогами

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Телеканал "Россия-1" показал кадры отдыха Владимира Путина в горах Тывы, которые раньше не демонстрировались. Президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, главой ФСБ Александром Бортниковым и главой Тывы Шолбаном Кара-оол путешествуют по Саянам.

- Мы после этого на хоккее будем бегать, летать, - говорит Путин, поднимаясь в гору. - Порхать как бабочки!

- Осенние сборы, - соглашается Шойгу.

Путин, Шойгу и Патрушев прошли за день по горам почти десять километров, по дороге собирая грибы и ягоды.

- Супер! - срывает президент кустик брусники. - На рынок пойдем! Надо насобирать и на колхозный рынок.

Путин нашел несколько белых грибов, а Шойгу - маслят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666055" frameborder="0"></iframe> Путин в Саяно-Шушенском заповеднике.

- Поджарим, - говорит глава государства, но положить грибы некуда.

- Пакета ни у кого нет? - спрашивает министр обороны, держа в руке масленок. Пакета нет.

На катере подошли к берегу, на котором паслись сибирские козероги.

- Которых мы видели наверху, такие же? - спрашивает Путин.

- Да, только они взрослые, - подтверждает директор заповедников.

- Первый раз такое вижу, - признается президент. - Это и называется экологический туризм. Не боятся нас, красавцы!

На берегу Сергей Шойгу нашел огромный рог самца сибирской косули и показал Путину.

- Десять лет человеку было, - посчитал он кольца на роге.

- Мишка задрал, да? - уточнил глава государства. - Мишка сильнее оказался.

Но рог с собой брать не стали, вместо него пособирали в горах травы для чая.

- Да, эти камешки были, - разглядывает Путин горы, по которым недавно шагал. - Сколько мы прошли?

- Всего восемь километров, - отвечают ему.

- По горам это прилично, - оценивает Шойгу.

- Для нас это зарядка, - шутит Путин. - Утром вышли на зарядку.

- Так мы же потом поднялись по горам, потом вышли в лес, поднялись вон туда, - оценивает с катера маршрут министр обороны. - Вот тут я пытался раньше подниматься. Дошел вон до той вершины. Потратил пять часов.

- Первоначально вы нам говорили, что дошли вон до той вершины, - подшучивает, смеясь, Путин. - Но потом поняли, что перебор? Что теперь мы поймем, что к чему.

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- Как известно президент не первый раз посещает такие края для отдыха, но при этом он старается каждый раз выбирать разные места, - сказал Песков. - Климат в тех краях весьма жесткий, резко континентальный, на солнце воздух быстро прогревается становится жарко. Можно загорать, но к вечеру очень резко холодает до плюс пяти приходится утепляться. Вода в озере прогревается не выше 17 градусов, но это не помешало президенту искупаться. Он занимался подводной охотой с маской и трубкой (подробности)