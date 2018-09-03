Экс-директор Ротару рассказала, что та делает пластические операции раз в 5-6 лет

СЕГОДНЯ 14:24 2018-09-03T15:05:13+03:00

Экс-директор артистки призналась, что только за время, что Ротару работала с ней она несколько раз ложилась под нож хирурга. ФОТО личный сайт певицы + НТВ

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Две недели назад поклонники Софии Ротару сильно испугались за здоровье народной артистки, певицу госпитализировали после концерта в Уфе в одну из местных больниц. Врачи диагностировали у нее транзиторную ишемическую атаку, звезда частично потеряла память. Однако, спустя несколько дней попросила выписать ее из больницы, чтобы продолжить лечение дома. Мол, там и родные стены лечат. А тем временем, бывший директор певицы Ольга Коняхина предполагает, что одной из причиной недуга звезды могли стать многочисленные пластические операции, которые делает Ротару. Мол, очевидно, что в 71 год без помощи специалистов выглядеть так моложаво просто невозможно. Экс-директор артистки призналась, что только за время, что Ротару работала с ней она несколько раз ложилась под нож хирурга. У нее есть известный врач в Санкт-Петербурге. Хотя, «люксовость» врача не всегда гарантировала отличный результат.

Однажды она потеряла много крови, и последствия хирургического вмешательства могли быть необратимы.

«Ротару не делает операции каждые два года, ну, может лет в пять-шесть – одну. Однажды, еще до нашего знакомства, знаю, у нее была неудачная операция. Там что-то повредили, и никак не могли кровь остановить. Но и в следующий раз она пошла к тому же врачу и все вроде стало нормально. Ротару делала круговую подтяжку лица. София Михайловна очень четко понимает, что нельзя перебарщивать с этим. Заметьте, как у нее все правильно. У нее просто красивое лицо и всегда примерно в одном возрасте», – рассказала Ольга Коняхина в интервью «Ты не поверишь!»

Кроме того, экс-директор Ротару раскрыла и секрет стройной фигуры Софии Михайловны. Народная артистка долгие годы придерживается строгой диеты. Ольга Коняхина и сама пыталась последовать примеру певицы, но быстро сорвалась, не выдержав такого режима питания.

«Я пробовала однажды. Очень вкусный этот суп на овощах – сельдерей, морковка, помидор и еще что-то, которым она питается. Но есть его два-три раза в день, это жесть просто. Время от времени баловала и себя, и даже меня жареной картошкой. София Михайловна очень вкусно ее готовит, а сверху обязательно разбивает целое яйцо», – рассказала бывший директор Ротару.

К слову, Ольга Коняхина предполагает, что недавний случай в Уфе, когда Ротару стало плохо и она попала в реанимацию, возможно, всего лишь голодный обморок. Хотя сын Софии Михайловны Руслан Евдокименко уверяет, что у его знаменитой мамы просто резко подскочило давление. Теперь с Ротару уже все хорошо, она в Киеве под присмотром любимой семьи и врачей.

Надо отметить, что сама София Михайловна секретом своей стройности и неувядающей красоты называет заботу о себе и любовь зрителей.

«Любить зрителей, любить людей! Любовь делает людей красивыми и счастливыми», - утверждает певица.

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