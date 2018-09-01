Как частые пластические операции и увлечение диетами подрывают здоровье артистов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-31T20:10:05+03:00

После госпитализации Софии Ротару, которой внезапно стало плохо на концерте, эксперты напоминают, что профессия артистов не так уж безопасна, и пытаться копировать некоторые их подходы в повседневной жизни ни в коем случае не стоит [комментарии и советы]

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В начале этой недели новость о госпитализации Софии Ротару встревожила многих ее поклонников. Напомним, певице внезапно стало плохо во время выступления в Уфе вечером в субботу, 25 августа. Народную артистку срочно госпитализировали. Сейчас София Михайловна, к счастью, уже дома. Однако эксперты предупреждают: на самом деле профессия артистов нередко связана с серьезными рисками для здоровья, в том числе, из-за особенного отношения к своему внешнему виду. Поклонникам не стоит перенимать такие опасные подходы.

- Среди моих пациентов сейчас больше звезд эстрады относительно молодого возраста, «пластикой» они не увлекаются, но врачам и исследователям известно, что частые пластические операции, даже если проходят успешно для внешности, серьезно воздействуют на мозг, и через него — на весь организм человека, - рассказал «КП» известный невролог, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской академии неврологии Виктор Косс.

Основные неблагоприятные последствия могут возникнуть из-за наркоза, поясняет эксперт. От него страдает кора головного мозга (неокортекс). Она работает как процессор, управляющий всеми центрами, системами и органами в нашем организме. При частой и/или длительной общей анестезии «процессор» начинает тормозить, и это может давать самые непредсказуемые последствия. У кого-то нарушается циркуляция крови в сосудах мозга или сердечный кровоток, у кого-то появляются неполадки в других органах — все это индивидуально, зависит от генетики и общего состояния организма. В общем, где тонко, там и рвется.

Еще одна проблема — увлечение средствами для снижения веса, продолжает Виктор Косс:

- Всех артистов можно разделить на две группы: одни вообще всего боятся, и их даже принимать остро необходимые лекарства трудно заставить, другие — бесконтрольно налегают на спортивное питание, малопонятные по составу БАДы и прочие сомнительные препараты для похудения. Или сидят на небезопасных для здоровья диетах. Я как врач настаиваю на том, чтобы сначала пациент прошел обследование, и уже по его итогам, зная состояние организма, слабые места, питание подобрал профессиональный диетолог Федерального исследовательского центра питания. Ведь кому-то по состоянию здоровья, к примеру, яблоки могут быть вообще противопоказаны (некоторые звезды хвастают, что отлично худеют на яблочной диете. - Ред.), а кому-то кефир навредит.

Немалый вред организму могут нанести и способы расслабления, которые нередко применяют артисты для снятия нервных перегрузок и физического переутомления после частых перелетов, концертов и т. п. «Это могут быть и алкоголь, и курение, и антидепрессанты, и другие сильнодействующие вещества», - отмечает доктор Косс. Все они не только подрывают здоровье внутренних органов, но и отражаются на внешности — страдает в первую очередь кожа лица, она желтеет, становится дряблой, появляются отеки и синяки под глазами. И тут нередко встает вопрос о новых пластических операциях. Круг замыкается, артист продолжает убивать свой организм. «Хотя, есть доказанные здоровые способы снимать стрессы и напряжение — я учу и стараюсь прививать такие привычки своим «звездным» пациентам», говорит врач.