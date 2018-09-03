2018-09-03T15:39:50+03:00
Звезды

Лера Кудрявцева впервые рассказала о тяготах материнства: «С появлением Мани я могу спать сидя, стоя, с открытыми глазами»

47-летняя телеведущая откровенно призналась, что ей приходится нелегко
Ирина СУХАНОВА
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47-летняя Лера рассказала, что практически не спит. Фото: Инстаграм.47-летняя Лера рассказала, что практически не спит. Фото: Инстаграм.
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Спустя три недели после рождения дочки Марии Лера Кудрявцева вышла на работу. Телеведущая вернулась в студию программы «Звезды сошлись» - шоу на канале НТВ она ведет вместе с Оскаром Кучерой. 47-летняя мама поразила зрителей стройной фигурой и цветущим видом — со стороны кажется, что материнство дается ей совершенно без проблем. Однако это совсем не так: на эфире программы, которая специально была посвящена мамам и детям, Лера впервые рассказала о том, как она справляется с дочкой. Телеведущая призналась, что ей приходится очень тяжело: она почти не спит и падает от усталости.

В самом начале передачи коллеги устроили Кудрявцевой сюрприз: стоило ей появиться в студии, как ее осыпали конфетти, а Оскар Кучера вручил ей букет цветов и манеж.

- Сама не ожидала от себя такого поступка, - высказалась Лера по поводу своего позднего материнства. - Я рискнула — и у меня получилось.

Телеведущая рассказала, что она рожала под классическую музыку. Но при этом Лера не позволила мужу находиться в палате во время родов: хотя эта тенденция очень популярна среди звезд, Кудрявцева решила не подвергать молодого супруга Игоря Макарова, лишним переживаниям.

Лера уже нашла няню, однако пока еще не решилась доверить ей ребенка — по словам 47-летней мамы, она хочет сначала присмотреться к женщине, и только потом принять ее на полноценный рабочий день. Телеведущая призналась, что сначала подумывала нанять на работу няню из Филиппин, однако в последний момент передумала.

leratvleratv
@igor_makarov82 Папа с дочей на прогулке @egg_cis
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К слову, еще до рождения дочки Лера надеялась обойтись своими силами — ведь об этом ее просил муж.

- Когда мне муж сказал: «Лер, никаких нянь! Сама», я сказала: «Да, я тоже очень хочу». А сама подумала: «Сколько же мы с тобой продержимся?» Две недели я прыгала вокруг него: «А ну-ка купать, на памперс, подержи ребенка… Через две недели муж подошел и сказал: «Лера, пожалуйста, давай няню!» – рассказала Кудрявцева. По словам телеведущей, Игорь всегда помогает ей с дочкой и, когда Лера уезжает на съемки, сидит с Машей дома.

С хоккеистом Игорем Макаровым телеведущая вместе уже пять лет. Для Игоря дочка Мария – первый ребенок. У телеведущей уже есть сын Жан, молодому человеку 28 лет. Сына Кудрявцева родила в браке с музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. Лера вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет. К слову, накануне собственных родов Лера стала еще и бабушкой: подруга Жана подарила ему первенца.

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