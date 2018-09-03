«Кроме строчки про 3 сентября, никто ничего не знает»: Юрий Лоза отчитал людей за любовь к песне Шуфутинского

СЕГОДНЯ 15:59 2018-09-03T16:15:21+03:00

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«Я календарь переверну и снова 3-е сентября...», - эти строчки вот уже четверть века распевает вся страна и СНГ в этот самый день. Стоит наступить третьему дню первого осеннего месяца, как песня Михаила Шуфутинского оживает и звучит в наших головах. А сегодня, 3 сентября 2018 года, когда еще и День Знаний перенесся на эту дату из-за выходных, у 70-летнего Михаила Захаровича праздник двойной. Поют и взрослые, и дети.

Михаил Шуфутинский - Третье сентября .

Шутки шутками, а ведущие Радио «Комсомольская правда» решили спросить по этому поводу мнение композитора и певца Юрия Лозы. Ведь раз в год вот уже 25 лет все железно поют и поют бессмертный хит Шуфутинского.

- Почему все говорят, что это песня Шуфутинского? Он же не пишет песен. Чего вы привязались к Шуфутинскому? Эту песню может спеть кто угодно, а чья она? - спросил Юрий Эдуардович.

- Слова Игоря Николаева, музыка Игоря Крутого.

- Вот и говорите, что песня Крутого и Николаева, - отвечает музыкант. - Чего вы Шуфутинского сюда приплетаете все время? Шуфутинский - один из исполнителей. Меня всегда это раздражало, когда спрашивают про песню такого-то. А он хоть строчку написал? Он же не умеет писать песни.

Почему песни Киркорова вдруг стали песнями Киркорова? А их другие люди написали. Песни в исполнении Киркорова. Или песня, которую спел Киркоров. Это не значит, что кроме него, никто еще не может спеть. Кто такой Шуфутинский? Один из певцов. Любой другой певец ее споет. Какая разница, кто эту песню споет? Кроме строчки про 3-е сентября, никто по этой песне не узнает ничего. Никто не помнит этого текста, слов этих не знает. И я не могу вспомнить даже, о чем, кроме самой этой строчки. Потому что, как всегда, наши песни пишутся последнее время, отталкиваясь от одной строки. «Всяко-разно это не заразно». Что еще в этой песне? Никто не знает? «Ты беременная, это временно». Кто-нибудь знает что-нибудь? Хоть одно слово из этой песни?

«Снова третье сентября». Зачем поет? Какие проблемы он решает в этой песне? Я понятия не имею, о чем она. Вы знаете смысл этой песни? Надо писать песню про 4-е, чтобы перебить. Или про 5-е. Тут говорить-то не о чем! Просто из пальца высосана тема!

- У вас про «Плот» есть отличная песня. Что будет, если 3-го сентября выйти в море с «Плотом»?

- С «Плотом» можно плыть и 3-го, и 2-го, и 5-го. И всю жизнь можно плыть. Мне один человек написал, что его отец ему однажды сказал, что когда я умру, заведите «Плот». Вот это я понимаю, комментарий! А так, чтобы человек сказал заведите мне «3-е сентября»? Я такого представить не могу. Вот и все. Есть песни, которые имеют смысловую нагрузку, а есть, которые относятся только к 3-му сентября. Что самое удивительное, что эта песня подходит только к одному дню в году. Как можно писать песню про один день в году? 4-го она уже никому не нужна ни под каким видом. И вчера была не нужна. Зачем писать песню на один день в году? - заключил Юрий Лоза.

КСТАТИ

Мемы на 3 сентября

3 сентября все помнят хотя бы за одноименную песню Михаила Шуфутинского, которая стала особенно популярна в последнее время благодаря мемам в сети. Предлагаем нашим читателям втянуться и тоже "перевернуть календарь" (подробности)