2018-09-03T17:29:22+03:00
Звезды

Сбросил все лишнее: Максим Фадеев похудел на 70 килограммов

Неожиданный пост продюсера вызвал жаркую дискуссию в Инстаграме
Ирина СУХАНОВА
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У Максима Фадеева с молодости были проблемы с весом. Слева: музыкант в 2008 году, справа - сейчас.У Максима Фадеева с молодости были проблемы с весом. Слева: музыкант в 2008 году, справа - сейчас.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Похоже, обложка последнего номера британского «Космополитена» не оставила равнодушным никого: глянцевое издание, традиционно продвигающее звезд-худышек, неожиданно опубликовало на первой странице снимок 155-килограммовой модели категории «plus size» Тэсс Холидэй. Таким образом журнал заявил: мы за бодипозитив, и вообще, быть толстушкой — не грех. Животрепещущая тема настолько затронула продюсера Максима Фадеева, что он поделился обложкой с Тэсс в своем Инстаграме. И спросил у своих подписчиков — а они за бодипозитив или против? Попутно продюсер неожиданно проговорился: оказывается, лично он похудел на целых 70 килограммов!

- Стоило мне сбросить 70 кг, как пришла мода на бодипозитив, - написал Максим под обложкой со 155-килограммовой Тэсс. - Где вообще грань этой тенденции?

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Стоило мне сбросить 70 кг, как пришла мода на бодипозитив Что думаете об этом? И где вообще грань этой тенденции?
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Фолловеры Фадеева в последнее время отмечали, что 50-летний продюсер вроде как спал с лица. Но то, что он сумел расстаться с таким количеством лишних килограммов, стало для поклонников музыканта полной неожиданностью. В комментариях интернет-пользователи поздравляют Максима, восхищаются его силой воли и желают ему здоровья.

Вопрос продюсера по поводу бодипозитива вызвал жаркую дискуссию в комментариях. Пока одни комментаторы с пеной у рта доказывают, что лишний вес — это некрасиво и нездорово, другие настаивают: быть толстой или нет — это личное дело каждой женщины. Среди тех, кто прокомментировал пост Фадеева, оказалась и певица Лолита Милявская. «Тогда я буду спать спокойно», - с юмором сообщила звезда, намекая, что до пышных форм девушки с обложки ей еще толстеть и толстеть.

Максим Фадеев редко рассказывает о своем здоровье, однако о двух серьезных заболеваниях продюсера поклонники все же знают. Как-то музыкант сообщил, что в 17 лет он пережил клиническую смерть во время операции на сердце. Молодому человеку стало плохо после тренировки в спортивном зале, он попал в реанимацию, и врачи настояли на срочной операции.

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В другой раз Максим признался, что в 37 лет почти оглох. Продюсеру пришлось пройти долгий курс реабилитации, после которого ему стало немного лучше. По словам композитора, во время лечения его поддерживали близкие друзья — Николай Басков и Лолита Милявская. Из-за проблем со слухом музыкант стал редко выступать. В прошлом году, например, Фадеев вышел на сцену на концерте Наргиз Загировой, и после своего номера поблагодарил зрителей за поддержку. Продюсер сам аккомпанировал Наргиз на рояле, хотя, по его словам, выступление далось ему нелегко.

- Спасибо прекрасной публике, что поддержали меня! Я пытался объяснить, но многие могли не понять меня, о чем я говорю. Мне нельзя слышать громкие звуки и выход для меня на сцену – это что-то очень непростое, - признался тогда Фадеев в своем Инстаграме. - Перед выходом мне вставляют специальные заглушки в уши, и я не слышу даже громкие звуки. Я слышу только очень громкие звуки и то еле-еле.. А когда начинаю петь, я приблизительно слышу, что происходит. И вот в эти моменты чувствуешь себя неуверенно. Я не слышал ваши аплодисменты, но я видел их и ваши глаза! Спасибо!

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