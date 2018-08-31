Захарова: За убийством Захарченко стоит киевский режим
Спикер МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко на Украину:
— Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных. Вместо выполнения минских договорённостей, поисков путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская «партия войны» реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, она просто решила перейти к кровавой бойне, — сообщила дипломат. — Мировое сообщество должно потребовать (а учитывая марионеточность политической системы Украины — и проконтролировать) проведение беспристрастного расследование этого преступления, совершённого на глазах мирных граждан.
Напомним, в пятницу вечером 42-летний уроженец Донецка получил смертельное ранение после взрыва в кафе "Сепар". Кто возглавит ДНР после его гибели — пока не известно.
Захарченко погиб.Взрыв в кафе в Донецке... Смертельные ранения получил глава ДНР Александр Захарченко.
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