Захарова: За убийством Захарченко стоит киевский режим

СЕГОДНЯ 20:28 2018-08-31T21:42:47+03:00

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Спикер МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко на Украину:

— Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных. Вместо выполнения минских договорённостей, поисков путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская «партия войны» реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, она просто решила перейти к кровавой бойне, — сообщила дипломат. — Мировое сообщество должно потребовать (а учитывая марионеточность политической системы Украины — и проконтролировать) проведение беспристрастного расследование этого преступления, совершённого на глазах мирных граждан.

Напомним, в пятницу вечером 42-летний уроженец Донецка получил смертельное ранение после взрыва в кафе "Сепар". Кто возглавит ДНР после его гибели — пока не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666744" frameborder="0"></iframe> Захарченко погиб.Взрыв в кафе в Донецке... Смертельные ранения получил глава ДНР Александр Захарченко.

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