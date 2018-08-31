Презентация Apple 12 сентября 2018 года: место, время, новинки и слухи

СЕГОДНЯ 19:20 2018-08-31T19:57:25+03:00

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Как и ожидалось, Apple проведет специальное мероприятие в “Театре Стива Джобса” в Купертино 12 сентября в 20:00 мск, чтобы объявить о выходе новых устройств. Как ожидается, линейка будет включать в себя три новых iPhone, новую линейку iPad, новые Apple Watch и, возможно, беспроводное зарядное устройство AirPower.

30 августа Apple разослала журналистам и блогерам официальные приглашения на мероприятие. На минималистичном листке разместился силуэт кампуса Apple Park и слоган, который можно перевести как “Соберемся вокруг”.

iPhone 9, iPhone XS и iPhone XS Plus?

Согласно большому потоку утечек, Apple планирует выпустить две модели с OLED-экраном, а также более дешевую версию со светодиодным экраном.

Еще одна недавняя утечка также указала на то, как будут называться новые устройства. Бюджетный вариант получит имя iPhone 9, поскольку в прошлом году Apple перешла от выпуска iPhone 8 сразу к iPhone X.

Сообщается, что одна из версий с OLED стоимостью 899 долларов (около 60 тысяч рублей) будет называться iPhone XS, в то время как более премиальная модель за 999 долларов (около 67 тысяч рублей) - iPhone XS Plus.

А согласно изданию 9to5Mac, оба устройства будут называться iPhone XS, что, безусловно, является “классическим мужественным решением” Apple. Меньшее устройство имеет 5,8-дюймовый экран, такой же, как у текущего iPhone X, в то время как более крупное устройство получит 6,5-дюймовый экран.

Помимо увеличения размера, физический дизайн, похоже, не сильно изменился с момента выхода iPhone X. Тот же корпус из нержавеющей стали, изогнутый по бокам, и с тем же расположением кнопок.

Из отчета 9to5Mac следует, что оба iPhone впервые появятся в золотом цвете. Предполагается, что золото является лишь одним из множества цветовых вариантов - всего их будет не менее пяти.

“Пасхалка” в приглашении

Интересная “пасхалка”, возможно, заключена в приглашении компании. Глядя на золотой круг, многие пользователи сравнили его с круговой прокруткой, которая раньше была на старых плеерах iPod. Хотя большинство отметили, что это, скорее, отсылка к новой штаб-квартире Apple.

Один из ранних слухов, посвященных грядущему выходу новых смартфонов Apple, гласит, что одна из моделей будет представлена ​​в цвете “розовое золото”. Глядя на цвет приглашений, кажется все более вероятным, что эксперты будут правы.

Будет ли Apple выпускать круглые Apple Watch?

Некоторые уверены, что новое поколение Apple Watch будет не похожим на предыдущие. Умные “часы” компании долго не претерпевали изменений: самой большой инновацией было подключение к мобильному телефону в 2017 году.

На прошлой неделе европейские блоги заметили некоторые нормативные документы, в которых Apple планирует выпустить шесть вариантов новых часов, а другие утечки показали, что их экран несколько увеличится (хотя и не обязательно будет круглым).