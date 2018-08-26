Медики о госпитализации Ротару: «Она упала в обморок и потеряла память»

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-26T13:27:50+03:00

Сейчас певица находится в реанимации в одной из уфимских больниц

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71-летняя София Ротару приехала в Уфу на корпоративное выступление. Потом певице внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Сейчас София Михайловна находится в реанимации в одной из уфимских больниц.

sofiarotaru.official София Ротару приехала в Уфу на корпоративное выступление

- Ротару упала в обморок, потому что у неё произошёл резкий скачок давления,-рассказала «КП» медсестра из уфимской клиники, где сейчас врачи восстанавливают здоровье Ротару.-Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей.

sofiarotaru.official Наш любимый Джимми!

- Сейчас Софии Михайловне лучше, память вернулась, голова не кружится, но мы решили ещё несколько дней ее понаблюдать, не отправлять в дорогу, не рисковать, - сказали «КП» сотрудники клиники. - У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо,-уточняют медики.

sofiarotaru.official Душевного тепла и любви всем!

Кстати, из-за проблем с давлением певица страдает уже не первый год. Прошлым летом Ротару стало дурно на фестивале «Жара» в Баку.

«КП» желает любимой певице здоровья!

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