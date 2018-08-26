2018-08-26T13:27:50+03:00
Звезды

Медики о госпитализации Ротару: «Она упала в обморок и потеряла память»

Сейчас певица находится в реанимации в одной из уфимских больниц
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments46
София Ротару.София Ротару.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

71-летняя София Ротару приехала в Уфу на корпоративное выступление. Потом певице внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Сейчас София Михайловна находится в реанимации в одной из уфимских больниц.

sofiarotaru.officialsofiarotaru.official
София Ротару приехала в Уфу на корпоративное выступление
11694 отметок «Нравится»289 комментариевInstagram

- Ротару упала в обморок, потому что у неё произошёл резкий скачок давления,-рассказала «КП» медсестра из уфимской клиники, где сейчас врачи восстанавливают здоровье Ротару.-Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей.

sofiarotaru.officialsofiarotaru.official
Наш любимый Джимми!
13454 отметок «Нравится»201 комментариевInstagram

- Сейчас Софии Михайловне лучше, память вернулась, голова не кружится, но мы решили ещё несколько дней ее понаблюдать, не отправлять в дорогу, не рисковать, - сказали «КП» сотрудники клиники. - У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо,-уточняют медики.

sofiarotaru.officialsofiarotaru.official
Душевного тепла и любви всем!
11743 отметок «Нравится»247 комментариевInstagram

Кстати, из-за проблем с давлением певица страдает уже не первый год. Прошлым летом Ротару стало дурно на фестивале «Жара» в Баку.

«КП» желает любимой певице здоровья!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Помолодевшая София Ротару показала роскошный загар

Нет ни одной артистки на постсоветском пространстве, которая бы так отменно выглядела. Софии Ротару 70 лет, но в это невозможно поверить. Артистка, которую любят миллионы поклонников, не устает удивлять своей моложавостью. София Михайловна продолжает отдыхать Мальдивах. Очередной снимок певицы заставил ее фанатов рассыпаться в комплиментах. (подробности)

София Ротару: Жизнь - как одно мгновение! Как много я еще не сделала!

Знаменитая «хуторянка» отмечает 71-летие. Хотя в это трудно поверить, поскольку София Михайловна остаётся одной из самых красивых артисток на эстраде. Журналист Ирина Барышева знает Софию Михайловну много лет. В день рождения певицы она решила поделиться с читателями «КП» отрывками из своих бесед с Софией Михайловной. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Минобороны сообщили о готовящихся провокациях с применением химоружия в Сирии
Украинские послы отправились в Донбасс вместе с Климкиным
В ДНР заявили об обстрелах украинскими силовиками окраин Донецка из гранатометов
Семья Маккейна попросила Трампа не посещать похороны сенатора
Министр обороны Ирана прибыл с визитом в Сирию
Правительство Индии одобрило сделки на закупку 135 вертолетов для своих ВМС
Die Welt: Россия избавляется от диктата доллара
В подмосковном Королеве горит кровля семиэтажного жилого дома
Эксперт National Interest назвал самую серьезную проблему для армии США
National Interest: в России действует программа разработки «спутников-убийц»
Главный приз мэра Москвы получил фильм Валерия Тодоровского "Большой"
Умер наставник Дэвида Боуи, танцор и хореограф Линдси Кемп
Похороны сенатора Маккейна пройдут в Аннаполисе
Президент Афганистана не принял отставки глав Минобороны, МВД и национального директората безопасности