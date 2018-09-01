Уроки общения, постоянные тесты и никакой домашки: как устроена школа в Израиле

СЕГОДНЯ 01:15 2018-08-31T21:13:46+03:00

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Недавно мы рассказывали о том, как устроены школы в США. Еще одна интересная система образования - в Израиле. О том, как там все устроено, мы попросили рассказать Натана Ротенберга, который с семьей живет в пригороде Тель-Авива. У Натана сын-первоклассник и дочь-третьеклассница.

Пары, как в институте

Учеба начинается в 8 утра и заканчивается у младших классов (до 6-го включительно) в 12.50. Это 5 уроков. Но здесь уроки сдвоенные, как пара в институте, полтора часа. Например, сдвоенный урок иврита, потом два урока математики, а потом пятым физкультура. Перемены есть, первая - большая, аж 40 минут, здесь дети кушают. Это после первой пары. Есть 10-минутный перерыв после второй пары.

Продленка - это бизнес

Продленка есть и это большой бизнес. Очень много частных компаний, которые приезжают в школу, забирают детей к себе, и там развлекают, кормят и т.д. Школьная продленка стоит порядка 750 шекелей в месяц (около 14 тыс. рублей - Ред.). Частная стоит где-то 1300-1400 шекелей в месяц (24-26 тысяч рублей - Ред.). Но вы имейте ввиду, что минимальная зарплата в Израиле – это около 92 тыс. рублей, уборщица столько получает. Ниже платить нельзя.

Школа - по прописке

Добираются дети до школы пешком. Все школы близко, все начальные – по прописке. И вариантов нет. Если ты, условно говоря, хочешь в другую школу детей отдать, то нужно переехать ближе к ней. В старшей и средней, то есть после 6-го класса, уже можно, а в младшей - нельзя. Учатся 12 лет. Идут в школу с 6 лет. Здесь так определяется возраст похода в школу: условно, в сентябре этого года идут в школу все дети 2012 года рождения. Здесь не отдают детей на год позже, потому что к 18 годам надо школу закончить. В этом возрасте все дети - и мальчики, и девочки - уходят в армию.

Очень много математики

Классы большие, в среднем 30-32 человека. Нет парт. Стоят большие столы, за каждым сидит 4-6 человек. Это такие рабочие группы, кружки. Детей постоянно по классу пересаживают, то есть каждый из них работает в разной группе в течение года. Тут очень большое внимание уделяется социализации детей – умению общаться в группе, помогать и т.д.

В младшей школе все предметы очень похожи на те, что есть и в российских школах. Обязательно изучается иврит. И очень много математики.

В помещениях начальной школы Evelina De Rothchild, Иерусалим, Израиль.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учебники - платные

Все учебники здесь (не в пример российским) буквально огромные, потому что совмещены с рабочими тетрадями. Здесь очень много практики. Математика для 3-го класса – это 4 тома формата А4, в каждом из них по 250 страниц. Все учебники приносятся родителями 1 сентября и потом весь год остаются в классе.

Домашних заданий тут нет. Только если ребенок что-то не успел на уроке, ему предлагается доделать это дома. Но это происходит очень редко.

Учебники можно купить за свои деньги. Этого практически никто не делает. Второй формат - это когда родители платят где-то процентов 30 от стоимости комплекта, и школа при помощи всяких государственных дотаций и субсидий эти учебники закупает и раздает. В среднем комплект учебников по этой программе стоит порядка 100 долларов на год.

Формы нет, но дети “помечены”

Школьной формы нет. Но есть требования к одежде. Это одноцветная монотонная футболка, для мальчиков - шорты, джинсы, штаны (если это зима). Для девочек - лосины, юбки, джинсы. Обязательное требование – на футболке или верхней одежде ребенка должна быть напечатана эмблема школы. Родители просто покупают футболки, в любом магазине есть термоаппарат, на котором продавцы бесплатно ставят эмблемы школ.

Еда - с собой

Завтраков организованных в школе нет. Как родители ребенка, который учился в московской школе, мы этому рады. Все приносят свой завтрак из дома, который собирают родители. Соответственно, отпадает масса вопросов – кто что ест и не ест, у кого какая аллергия, кто что любит и т.д. 40-минутный перерыв используется на то, чтобы поесть и запить все это водой. Она есть везде. В Израиле это связано с климатом. Здесь жарко, поэтому вода везде в неограниченных количествах. На продленке есть горячие обеды, которые включены в стоимость.

Учат бесплатно, но деньги собирают

Обучение в школах Израиля бесплатное с начала и до конца. Сумма денег, которые может брать школа каждый год на внеклассные мероприятия, лимитируется приказом Министерства просвещения Израиля. Этот верхний потолок колеблется вокруг суммы около 600 шекелей (чуть более 11 тыс. рублей - Ред.).

Ученицы начальной школы в Иерусалиме спускаются в подвал во время учебной тревоги на случай ракетной атаки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У каждого первоклассника свой шеф

1 сентября цветы не несут. А линейка – да, есть. Посвящение первоклассников. Очень трогательный здесь обряд, связанный с тем, что они как бы передаются в школу родителями. У каждого первоклассника есть свой шеф. Это ученик 6-го, последнего, класса начальной школы, с которым они знакомятся еще в детском саду (он приходит из школы). И весь первый класс он помогает этому конкретному ребенку – знакомиться со школой, привыкать и т.д.

Мама-чаты

Родительское собрание бывает только одно. Причем только в первом классе. Есть мессенджеры, e-mail, есть телефон учителя, с которым можно разговаривать. Два раза в год проходит официальное общение учителя с родителем. Что это такое? Это когда проблем нет, но надо как-то поговорить, подвести итог, что происходит, что хорошо, что плохо и т.д. Назначается день, родители записываются, каждый в свое время. То есть это не коллективная история, а строго индивидуальная. Приходят с ребенком. Сначала учительница дает ребенку конфетку и рассказывает все хорошее, что она о нем знает. Потом ребенка отправляют в коридор и уже родителям рассказывают, какие есть проблемы. Общение занимает минут 20 два раза в год.

Тесты - постоянно

Система оценок - 100-балльная. Есть аттестация, типа ЕГЭ. Идет она постоянно с первого класса, но ей не придают столько значения, сколько в России. Тесты проходят буквально каждую неделю. Такого, как у нас, - “дети, будет контрольная работа, мы будем готовиться” - здесь нет. То есть дети не напрягаются и не нервничают. Во втором классе есть очень важный тест по выявлению талантливых детей. Он проходит тоже как бы между делом, никто о нем не предупреждает, не готовит. Это достаточно большой тест, который, по сути, выявляет уровень IQ, измеряет кругозор. Тестирование проводит не школа, в Израиле есть специальный образовательный институт, который этим занимается. И школа получает только готовый результат. В программке, которая анонсирует тест, сказано: не пытайтесь к нему готовиться, это невозможно, этот тест не касается школьной программы. По итогам теста выделяют две категории детей. Дети выдающиеся (это те, которые набрали в этом тесте более 94 баллов из 100) и дети одаренные (это те, которые набрали более 97 баллов из 100).

Тех, кто набрал 94 из 100, раз или два в неделю учат отдельно, в другой школе по дополнительной программе.

А детей, которые набирают больше 97 баллов, учатся в специальной школе на постоянной основе. Там от шахмат до криминалистики - чему их только не обучают! Тест проводится только во 2-м классе, повторить его в 3-м, 4-м, 5-м нельзя.

“У нас в школе учатся родители”

Российская школа очень многого ожидает от родителей почему-то. То есть у нас в школе учатся родители. Я помню, как меня учительница через неделю после начала занятий [в московской школе] отчитывала за то, что моя дочь как-то не так писала русские буквы. И объясняла мне, что я должен немедленно предпринять какие-то меры. Тут такого не бывает. Если ребенок неправильно пишет буквы, то исправить - это задача учителя. Второе отличие очень важное. Они учитывают здесь психологический аспект детского развития. Например, школа всегда декларирует, что социализация гораздо важнее успехов в образовании. Имеется в виду, что дети закончат школу разными, кто-то будет отличником и пойдет в институт, кто-то не пойдет в институт и будет работать менеджером и т.д. Но для всех очень важен высокий уровень социализации, умение знакомиться, устанавливать контакты, помогать друг другу и т.д. Все это нужно для того, чтобы жить в обществе. Очень моден в школе лозунг, который почти советский, наверное, если вспомнить наши времена. Учительница говорит: мне совершенно не важны успехи каждого ребенка в отдельности, мне важен успех класса, чтобы лучшим был класс, а не ребенок какой-то внутри класса.

Например, в первом классе дети по графику ходят друг к другу в гости. Реально составляется график на уровне класса, и дети малыми группами, по 3-4 человека, раз в неделю после уроков ходят в гости. В первом классе все дети должны побывать в гостях у всех детей. Родители принимают, к этому готовятся и т.д.

Любая профессия хорошо оплачивается

Поголовного стремления обязательно пойти в вуз здесь нет. Это невозможно здесь вообще. Может быть, за счет высокой социализации, здесь тотальное уважение к любой профессии. Условно, если ты приходишь в коллектив и говоришь, что моя профессия – это уборка (это очень уважаемая профессия), все тебе жмут руку, никто не говорит: посмотри, с кем ты имеешь дело, она же подъезды моет. Здесь это совершенно невероятная история. Причем не на уровне какой-то воспитанной толерантности, а на уровне понимания того, что любая профессия уважается и, что самое главное, хорошо оплачивается.

“Все постоянно учатся на курсах”

Высшее образование тут платное, кстати говоря. Очень одаренный ребенок может найти грант. А еще за некоторых доплачивает армия, кто хорошо служил или остался на сверхсрочную службу. То есть много разных вариантов есть получить деньги на это. Высшее образование стоит порядка 2-3 тысячи долларов в год.

Тут люди очень любят менять работу, направление деятельности. Все постоянно учатся на курсах. Нет такого: я закончу вуз и буду работать всю жизнь в одной профессии. Исключение - врачи, инженеры, ученые. Там требуются очень глубокие фундаментальные знания.

Здесь не используется высшее образование для того, чтобы проигнорировать армию. У мальчиков это 3 года, у девочек - 2 года. Здесь, наоборот, армия очень часто помогает получить хорошее образование. Во-вторых, в армии заводится огромное количество знакомств и связей, которые потом проносятся через всю жизнь. В-третьих, на человека, который не служил в армии, здесь смотрят как на… Как бы это сказать. Ну, значит, больной. Не то чтобы это плохо, но нездоровье есть какое-то.

КСТАТИ

“Итальянцы не очень любят читать и думаю, что разбираются во всем”

Собкорр “КП”, журналист Татьяна Сальвони делится впечатлениями о системе школьного образования в Италии

- В Италии дети идут в школу в 6 лет, или в 5,5, если родились зимой. Школа у нас начинается примерно со второй недели сентября, в этом году идем в школу 12-го.

Усвоение школьного материала идет в игровой форме. Первоклашек стараются не травмировать оценками и под выполненными заданиями, которые сами по себе являются часто развлекательными - что-то нарисовать, разукрасить - ставят смайлы или пишут «прекрасно», «великолепно», «очень хорошо», «молодец» или «отлично». Разницы между этими словами по большому счету нет. Их смысл - приучить ребенка к тому, что учитель оценивает его работу.

Есть старые учителя, которые еще муштруют. И есть новое поколение учителей - они вечно с улыбочками, уси-пуси и повышенным вниманием. Идешь в школу, а тебя захваливают комплиментами, какой мой ребенок замечательный. Правда, потом могут в середине дня сказать, но вообще-то, мол, рекомендуем его показать психоневрологу, чтобы понять: он не усваивает некоторый материал из-за каких-то психологических или неврологических проблем или просто ленится. Без диагноза требования к ребенку выше.

Система оценок 10-балльная. Но зачастую 10 баллов у одного ребенка - совсем не такие же 10 баллов у другого. Очень индивидуальный подход.

Домашних заданий довольно много. Учатся до 16:00 (в государственных школах), а потом еще должны потратить пару часов дома на выполнение заданий. На лето тоже даются толстые, хоть и в общем-то развлекательные, рабочие тетради, упражнения в которых нужно сделать за лето.

Итальянцы в массе своей не любят читать, большинство уверены, что во всем блестяще разбираются и могут рассуждать о том, о чем не имеют ни малейших фактических знаний.

Правда, и школа не воспринимается как источник каких-то травм. Дети, которые имеют действительно таланты к обучению, получают оттуда много знаний, вырастают очень образованными людьми и продолжают свое обучение в институтах. Кстати, есть такое наблюдение: итальянские ученые являются самыми дотошными и занудными, по сравнению с учеными из других стран. Является ли это следствием комплиментарного подхода к обучению в целом, сказать сложно. Но вполне вероятно, что именно так.