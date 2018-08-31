Александр Проханов - об убийстве Александра Захарченко: Киев хочет лишить Донбасс самых страстных и пылких лидеров. Но на место убитых командиров придут новые

СЕГОДНЯ 20:50 2018-08-31T20:53:34+03:00

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- Александр Андреевич, взрывом убит Александр Захарченко, глава ДНР.

- Да, увы...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666744" frameborder="0"></iframe> Захарченко погиб.Взрыв в кафе в Донецке... Смертельные ранения получил глава ДНР Александр Захарченко.

- Кто за этим стоит?

- Я уверен, что это - продолжение войны, которая идет в Донбассе. И людей, которые там гибнут, убивают взрывы, снаряды, пули, летящие со стороны Киева. За этим стоит политическое руководство Киева, которое хочет лишить Донецк самых ярких, пассионарных, пылких и страстных людей.

Их выбивают одного за другим. И мы свидетели того, что за последние годы Донецк потерял почти всех своих ярких пассионариев, которые бросили вызов этим киевским узурпаторам.

Смерть Захарченко – это огромная драма, огромная трагедия. Это гибель еще одного ярчайшего русского, украинского воина, витязя, политика, который вошел в эту огненную стихию с самого начала «Русской весны», с самого начала восстания в Донбассе.

Эта стихия подхватила его и вынесла на самый высокий уровень политического и военного руководства. Он был президентом поля боя. Он не сидел в кабинетах, в залах заседаний. Он двигался постоянно по передовым.

Хотя в Донбассе передовые проходят не только по линии разграничения войск и на блокпостах, эта линия проходит по центру Донбасса, она проходит по окраинам Донбасса. Она проходит через каждый дом.

Захарченко был человеком, который начал строить донецкое государство. Он продвинулся в этом строительстве довольно далеко. Благодаря его усилиям были созданы боевые подразделения, по существу – армия Донецкой республики. Благодаря его усилиям была приведена в относительный порядок эта хаотизированная, разрушенная экономика, в которой опять завязались экономические связи. Благодаря Захарченко утвердилась и упрочилась идеология этой небольшой, но огненной республики. По существу устранение Захарченко – это удар в самое сердце молодого нового государства, имя которого – ДНР.

- Те, кто преследуют эти цели – деморализовать, уничтожить, уронить боевой дух республики и ее армии, - они своего добьются?

- Я думаю, что это урон. Потеря Гиви или потеря Моторолы, а теперь потеря Захарченко – это урон. Потому что такие яркие люди не рождаются тысячами, это единицы. Это такие кристаллы драгоценные, которые создаются в этом огне, в огне, где уголь превращается в алмаз.

Это, конечно, урон. А что касается – добьются они или не добьются этой сдачи и деморализации, - думаю, что нет. Потому что главным субъектом этого восстания является народ. Народ будет скорбеть, народ будет играть желваками...

- Какие последствия могут быть дальше после этого убийства?

- Республика найдет нового человека. В республике появится новый президент. В республике прокатится вот эта конвульсия ответной ненависти. И очень может быть, что республика примет наконец военные шаги и

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