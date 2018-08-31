Митрополит Иларион - о реакции украинских СМИ на встречу Патриархов: Кто-то хочет выдать желаемое за действительное!

СЕГОДНЯ 21:44 2018-08-31T21:48:44+03:00

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Прилетевший из Стамбула глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион провел в пятницу вечером специальный брифинг, где рассказал о переговорах Патриарха Кирилла и Патриарха Варфоломея.

Украинские СМИ, напомним, поспешили объявить о решении Константинопольского патриархата предоставить Украинской церкви автокефалию (независимость от Москвы) и особо упирали на то, что предстоятель РПЦ не остался в Стамбуле на обед. Мол, значит, уезжал расстроенным.

- Конечно, сейчас очень взбудоражены некоторые средства массовой информации, особенно на Украине. Уже начинают публиковать какую-то информацию об этой встрече. Но я думаю, что мы будем комментировать содержание этой встречи только в том случае, если ее начнут комментировать официальные лица Константинопольской патриархии. А таких лиц только двое - это Патриарх Варфоломей и митрополит Эммануил, который присутствовал при встрече. А если кто-то еще будет комментировать, то, скорее всего, это просто какие-то домыслы. Кто-то, наверное, захочет сейчас выдать желаемое за действительное, но думаю, что должны очень ответственно подходить к такого рода встречам и максимально обезопасить наши межцерковные отношения от каких бы то ни было необоснованных спекуляций, - подчеркнул владыка.

При этом, по его информации, Константинопольский патриархат не намерен решать проблему церковного раскола на Украине путем создания еще одного раскола, о чем сегодня трубят в Киеве.

-Я хотел бы обратить внимание на то высказывание митрополита Эммануила, которое прозвучало в греческих СМИ о том, что мы — имеется в виду Константинопольский патриархат — не будем уврачевывать раскол путем создания другого раскола. Я думаю, что это очень трезвая позиция, - заметил митрополит.

Он также рассказал, что беседа глав двух церквей "началась в очень искренней атмосфере и закончилась очень дружественно".

- Конечно, у Константинопольской и у Русской православной церкви есть своя позиция по различным вопросам. Эту позицию мы никогда не скрывали, мы ее публиковали, так же, как и Константинопольский патриархат. Ничего принципиально нового мы друг другу сказать не могли. Но очень важно, что вот эта встреча дала возможность обменяться информацией и сверить часы. Ведь очень часто какая-то сторона получает свою информацию, другая сторона владеет другой информацией. От начала до конца беседа носила очень искренний и очень братский характер, мы уехали из Константинополя с очень светлым чувством, - заверил он.

А решения по итогам встречи будут приниматься не кулуарно, а соборно - на Синодах Константинопольской и Русской православной церквей, и есть все шансы того, что решения эти последуют.

- Два Патриарха не могут просто встретиться и просто принять какие-то решения от лица своей церкви, потому что каждая православная церковь управляется соборно. Во главе - Архиерейский собор, между соборами церковью управляет Священный Синод. Каждый Патриарх, естественно, представляя свою церковь, говорит от лица церкви, но решения принимаются не в каком-то кулуарном формате, а на Синодах, - пояснил владыка.

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