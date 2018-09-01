Гага в перьях и Ирина Шейк в золоте: Красавицы покорили Венецианский кинофестиваль сногсшибательными нарядами

СЕГОДНЯ 00:15 2018-09-01T00:26:12+03:00

Россиянка приехала поддержать бойфренда Брэдли Купера на премьере фильма «Звезда родилась». А он променял ее на американскую певицу! [фото]

В Венецию приехала одна из самых обсуждаемых пар Голливуда: российская модель Ирина Шейк решила поддержать своего бойфренда Брэдли Купера на премьере его режиссерского дебюта — фильма «Звезда родилась». На кинофестиваль звездная пара привезла и свою годовалую дочь Лею. Оставив малышку в отеле, Ирина и Брэдли отправились на премьерный показ фильма. Правда, каждый по отдельности. На один вечер актер променял свою спутницу жизни на партнершу по фильму — певицу Леди Гагу. В картине они сыграли супружескую пару: Купер — роль известного кантри-музыканта Джексона Мейна, Гага — начинающую певицу Элли.

Брэдли Купер и Леди ГагаФото: REUTERS

Галантно взяв Гагу под руку, Брэдли провел ее по красной дорожке в кинозал. Певица была чудо как хороша: Гаге всегда прекрасно удается образ гламурной дивы, и в этот вечер она была явно в ударе.

Леди ГагаФото: REUTERS

Сногсшибательное розовое платье от Valentino, украшенное страусиными перьями, колыхалось при каждом ее движении, бриллианты в ушах сияли, а уложенные в пучок волосы выглядели безупречно.

На красной дорожке Купер шутил со своей партнершей по съемкам.Фото: REUTERS

Впрочем, 32-летняя Ирина от американки не отставала: модель выбрала сияющее золотое платье от Versace. Рядом по красной дорожке шла и сама дизайнер наряда — итальянка Донателла Версаче, составившая манекенщице компанию в отсутсвие любимого мужчины.

Ирина Шейк и Донателла Версаче.Фото: REUTERS

Еще одной прекрасной дамой этого вечера стала Кейт Бланшетт: 49-летняя австралийка выбрала черный наряд с глубоким декольте, отделанный белыми перышками.

Кейт Бланшетт.Фото: REUTERS

Премьера картины была особенно волнительна для Купера, ведь, по его словам, он вложил в этот фильм всю душу. В широкий прокат мюзикл выйдет этой осенью.

До Венецианского кинофестиваля Ирина и Брэдли провели несколько дней на отдыхе в Италии, в Позитано. Папарацци сфотографировали пару на пляже: Брэдли, нежно склонившись над лежащей на полотенце подругой, делал ей массаж. Вид у манекенщицы при этом был очень довольный. Очевидно, что между ними царит мир и любовь, и поклонники ждут не дождутся, когда пара объявит о свадьбе. Многие всерьез уверены, что Брэдли очень повезло — ведь в него влюблена одна из самых красивых женщин планеты.

Ирина Шейк блистала в платье от Версаче.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, супермодель родила дочку в апреле 2017 года. Ирина и Брэдли две недели держали в секрете не только новость о рождении, но так же пол и имя младенца. И для 32-летней Шейк, и для 43-летнего Купера девочка стала первым ребенком. Малышке дали имя Леа де Шейн Шейк Купер.