Оптимизация до детской могилы

СЕГОДНЯ 17:19 2018-09-02T17:34:49+03:00

Эту фразу ""полгода лечили от бронхита, умерла от рака" - раз десять рефреном повторил ведущий на Радио "Комсомльская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

Наш колумнист о том, как оптимизация российского здравоохранения приводит к гибели наших детей

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Девочка пришла на приём к врачу-педиатру с жалобами на кашель и периодический подъём температуры тела. Увидев банальную картину бронхита, педиатр, которому чиновники дают всего 15 минут на осмотр, постановку диагноза, назначение лечения и оформление кипы бумаг, не стал "рыть" дальше и, назначив лечение, отпустил пациентку. Однако лечение особого успеха не имело. Были задействованы и другие врачи: педиатры, пульмонологи, гематолог. Были ли какие-то улучшения - не ясно. Длилось все около полугода: с января по май. В апреле девочка попала в больницу, а мае ее направили к онкологу, но было уже поздно.

Это - краткое изложение очередного журналистского опуса про "врачей-убийц", которые "полгода лечили от бронхита, умерла от рака".

Эту фразу ""полгода лечили от бронхита, умерла от рака" - раз десять рефреном повторил ведущий на Радио "Комсомльская правда", куда я был приглашен в качестве эксперта.

Естественно, тон и статьи, и радиопередачи - обвинительный.

Конечно же, цитирую: "Мама новосибирской школьницы, умершей в больнице, Марина Измайлова уверена - ее дочку погубили невнимательные врачи" и "написала заявление в Следственный комитет и Министерство здравоохранения"

Вообще-то, в данном случае девочка умерла от онкогематологического заболевания, цитирую статью: "посмертный диагноз девочки в итоге звучит так: «Неходжкинская лимфома неуточненного типа». Вина врачей совершенно не очевидна.

Как обычно, такой "вброс" вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Еще бы! "Вместо того, чтобы вылечить рак, который сейчас лечится, лечили бронхит!"

Самое поразительное - находятся идиоты даже среди врачей (!), которые пишут: "При том наборе информации, которую мы видим, не надо больше 12 минут, чтоб понять, в каком направлении вести диагностический поиск... здесь более вероятна низкая квалификация врачей, а не результаты организации работы". Ну, не перевелись еще на земле нашей моральные уроды, готовые самоутвердиться на чужом горе. О каком таком "наборе информации" ведет речь этот медицинский недоучка, возомнивший себя корифеем, ставящим диагнозы "по Фейсбуку"?

Что обсуждают все эти люди - и врачи, и пациенты? Данные истории болезни? Заключение патологоанатома? Или, хотя бы, записи в амбулаторной карте, которую предъявила мама девочки? Нет!

Всё, что мы знаем об этой трагедии - это непрофессиональное (с журналистской точки зрения), сумбурное, "рваное" изложение, записанное со слов убитой горем женщины. Никакого второго мнения, никаких комментариев врачей нет, хотя, по словам автора "нетленки", "Девочка больше, чем полгода, была под наблюдением у десятка медиков".

Никаких выводов - ни однозначно оправдывающих, ни однозначно обвиняющих врачей - сделать на основе таких сомнительных данных нельзя! Любой, кто безапелляционно заявит, что виноваты врачи - либо малограмотный тупица, либо подлец, преследующий какие-то свои цели.

По тем скудным данным, которые есть, можно делать только предположения.

И то, что я вижу по рассказу мамы девочки, не укладывается в то, что клиническая картина давала очевидные данные для подозрений на онкогематологическое заболевание.

Судите сами: в самом начале этой истории девочку послали... к гематологу:

"в девятом классе во время медкомиссии подростковый педиатр выявил у Лены низкий гемоглобин... Нас отправили к гематологу, тот посмотрел анализы и назначил препараты, богатые железом". Допустим, педиатр в поликлинике, увидев однозначный бронхит, не стал искать еще что-то, но гематолог - узкий специалист, и если бы были явные признаки гематологического заболевания - те же самые увеличенные лимфоузлы - то не проглядел бы.

По тексту статьи не очень понятно, когда была консультация этого самого гематолога. Нельзя исключать, что тогда вообще не было никакой лимфомы! Но опять же - мы можем только гадать. Гематолог рекомендовал консультацию пульмонолога - по поводу бронхита, но в поликлинике... вместо направления заявили: «Вы сначала должны пролечиться у нас». И вот это - явное следствие оптимизации. Будут ли в нормальных условиях врачи такое заявлять, если есть рекомендация проконсультировать у пульмонолога? Но это - в нормальных условиях, которых сейчас нет. Сейчас и во взрослых поликлиниках, и в детских - резкие ограничения на выдачу направлений к узким специалистам, на дорогостоящие виды диагностики - компьютерную томографию, МРТ, и тому подобное. Больной может ждать очереди на такие виды диагностики месяц-два, и то и больше. А могут и вообще не дать - если не увидят значимых показаний. В данном случае - не увидели. Но!

Опять повторюсь - мы не знаем, что там было и чего не было! И не факт, что даже сразу выполненная КТ дала бы результат - выявила лимфому.

Потому что неходжкинские лимфомы - это большая группа заболеваний - около 80-ти видов, и проявляются они очень разнообразно. Что может выявить компьютерная томограмма? Увеличение лимфоузлов средостения? А если они не увеличены - тогда как?

Тот, кто знает, что такое неходжкинские лимфомы, тот понимает: в ряде случаев заболевание выявляется только тогда, когда появляются множественные пакеты увеличенных лимфоузлов, а при некоторых видах лимфом это - уже финальная стадия.

Возможно, в этом случае было что-то похожее. Во всяком случае, так можно понять на основе сбивчивого рассказа: "В апреле у нее сильно поднялась температура, она слегла. Вызывали несколько раз скорую. Сказали, что это вроде пневмония, и нас положили уже в горбольницу №11... У дочки еще воспалились в паху лимфоузлы, шишки появились". Это было в конце апреля, а в мае девочку направили к онкологу. Но было уже поздно.

Можно ли было спасти девочку? На этот вопрос ответить невозможно, без оперирования такими категориями, как "чудо".

И чудо должно было случаться не единожды. Было бы чудесно, если бы на пути хождений по поликлиникам и больницам встретился уникальный диагност, который по каким-то совершенно невероятным признакам заподозрил бы неладное не в апреле-мае, а на несколько месяцев раньше. И было бы чудо, если бы это была бы не сильно агрессивная лимфома, которая убивает пациентов за несколько месяцев, а что-то более курабельное.

Но, видите ли, все это - признаки магического мышления. Вы почему-то уверены, что врачи - боги и обязаны совершить чудо. Но при этом относитесь вы к врачам не как к богам, а как к рабам, обязанным, как золотая рыбка, удовлетворять все ваши хотелки. В итоге грамотные клиницисты, действительно способные поставить трудный диагноз, такие, как Анна Землянухина, уходят из государственных поликлиник в частные.

Замечу: "На первое место, в качестве причины своего ухода из государственной поликлиники, врач-терапевт Анна Землянухина поставила невозможность оказания полноценной медицинской помощи пациентам в отведенные 15 минут времени". Те самые 15 минут, про которые я упомянул в начале этой статьи.

И это - результат оптимизации здравоохранения, как и ограничения на возможность направить пациента на КТ, МРТ, УЗИ.

И что в итоге оптимизации? Вы хороните своих детей.

ЕЩЕ ОДНА КОЛОНКА АВТОРА

"Бесплатная медицинская лошадь дальше не везет, пациентам просьба освободить вагоны!"

«В результате постоянных переработок, эмоциональной перегрузки и дефицита отдыха, у меня уже наступило душевное опустошение. Ничего не радует, дома нет ни сил, ни желания, ничего делать, на работу каждый день в течении последних нескольких месяцев я шла с отвращением и ждала с нетерпением окончания рабочего дня».

Медицинское сообщество бурно обсуждает, казалось бы, рядовое событие - уход очередного врача из системы государственного здравоохранения. Уход медиков - врачей, фельдшеров, медицинских сестер из медицины вообще, а из государственной системы здравоохранения в частности - не редкость, а в последние годы отток весьма заметный. Ничего диковинного в этом нет, казалось бы, что тут обсуждать? (подробности)