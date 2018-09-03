2018-09-03T17:02:58+03:00
Звезды

59-летняя Лариса Гузеева женила сына на простой девушке

Главная телесваха страны свою невестку давно зовет дочерью [фото]
Петр СИМОНОВ
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26-летний Георгий Толордава давно сделал свой выбор, только 1 сентября сделал все официально и церемониально26-летний Георгий Толордава давно сделал свой выбор, только 1 сентября сделал все официально и церемониальноФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Почти каждый день сотни тысяч домохозяек и не только с удовольствием смотрят очередной выпуск шоу «Давай поженимся!». Лидер программы — Лариса Гузеева. Она всегда в центре внимания, ее вопросы всегда по существу, ее замечания — самые остроумные. 59-летняя актриса в вопросах сватовства чуткая, строгая и, как правило, справедливая. Она — счастливая мама сына и дочери, которым также предстоит прожить жизнь с правильно выбранным спутником.

И вот ее старший сын женился. 26-летний Георгий Толордава давно сделал свой выбор, только 1 сентября сделал все официально и церемониально.

Отпрыск Ларисы Гузеевой, которого она родила от второго мужа грузинского литератора и сценариста Кахи Толордавы...

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Георгий Толордава
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...Анну встретил несколько лет назад.

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Анну встретил несколько лет назад
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Удивительно, на звездная мама не только с радостью отпустила Георгия в новую семью, она даже настояла, чтобы сын переехал к возлюбленной.

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Мои любимые!
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Телеведущая и актриса говорила, что счастлива иметь такую невестку, которую она называет «моей дорогой и любимой девочкой».

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Георгий сделал Анне предложение в августе прошлого года
20 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

- Анечка — удивительная девочка, мудрая, любящая и понимающая, - говорит о ней Лариса Гузеева.

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Моя Анечка Невеста Принцесса Самая красивая и нежная!
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Георгий сделал Анне предложение в августе прошлого года. И 1 сентября они поженились в Грузии, на родине отца жениха.

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Сегодня День Рождения нашей Анечки! Моей дорогой и любимой девочки!
13758 отметок «Нравится»242 комментариевInstagram

«Анечка — удивительная девочка, мудрая, любящая и понимающая, — говорит телезвезда. — Мы давно приняли ее в свою семью. Георгию с ней очень повезло. А мне тем более!»

Младший ребенок Ларисы Гузеевой — ее 18-летняя дочь Ольга, которую она родила в третьем браке с ресторатором Игорем Бухаровым.

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Нескромно, но факт
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Пока актриса вряд ли мыслит о том, что скоро погуляет и на свадьбе дочери. Но судя по данным Ольги, выбор жениха предстоит мучительный — отбоя от претендентов у дочери Гузеевой явно не будет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Из пацанки в женственную девушку: дочь Ларисы Гузеевой пошла красотой в мать

Дочь Ларисы Гузеевой – Ольга, или как ее называют родные Леля, росла очень непростым ребенком. У девочки всегда было свое мнение, они со скептицизмом относилась к любым авторитетам и ставили смелые эксперименты над своей внешностью (подробности)

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