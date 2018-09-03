В Германии мигрант-школьник изнасиловал 10-летнего одноклассника

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-03T18:02:40+03:00

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В День знаний немецкие СМИ поделились мрачной историей. Два месяца назад 38 берлинских школьников младших классов отправились на недельную экскурсию в Уккермарк — красивейший исторический регион на севере страны, где когда-то прошли детские годы Ангелы Меркель.

Девиз выезда звучал так: «Сделаем из класса команду». Но для одного из них, 10-летнего мальчика, поездка превратилась в ад: его изнасиловал ровесник с афганскими корнями. Помогали в этом — то есть держали жертву — ещё двое «лиц с миграционным прошлым», 11-летние афганец и сириец. Трое учителей и один воспитатель ничего не заметили. Только через полторы недели друг изнасилованного мальчика рассказал об этом старшим, после чего те сообщили в полицию. «В целях защиты жертвы» имя несчастного и его обидчиков не разглашается. Однако известно, что мигрант-насильник отличался «плохим поведением». Сейчас вся троица малолетних преступников исключена из школы.

Небольшую заметку об инциденте разместило региональное издание Berliner Courier.

Впрочем, сейчас в фокусе внимания немецких СМИ совершенно другие события — недавний десятитысячный митинг, организованный партией «Альтернатива для Германии» в знак протеста против убийства мигрантами местного жителя в городе Хемниц. Крупнейшие медиа называли участников мирного шествия «ультраправыми» и чуть ли не «нацистами», как будто все резонансные преступления последних лет совершили именно они.