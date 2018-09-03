Страна за неделю с 27 по 2 сентября

СЕГОДНЯ 22:00 2018-09-03T22:26:55+03:00

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Красноярский край. Врио красноярского губернатора Александр Усс в рейтинге Forbes неожиданно обогнал Сергея Кириенко и Рамзана Кадырова. В списке самых влиятельных россиян по версии журнала он занял 60-е место. По версии этого же издания, губернатор Московской области Андрей Воробьев очутился на 35-м месте.

Крым. Глава правительства Сергей Аксенов побывал с рабочим визитом во Владимире. Вместе с губернатором Светланой Орловой они спели «Легендарный Севастополь». Аксенов пел душевно и без бумажки, а вот Орлова - в текст подглядывала.

Во Владимире Аксенова интересовали предприятия по очистке воды и ее опреснению. Судя по официальным релизам, на полуострове скоро появится проект по опреснению воды, и заниматься им будет владимирская компания.

Севастополь. Губернатор Дмитрий Овсянников встречал замминистра экономразвития РФ Сергея Назарова. Тот проводил совещание по реализации ФЦП и осматривал парк Победы, где в ходе реконструкции у подрядчика возникли некоторые проблемы.

Новосибирская область. Врио губернатора Андрей Травников встречал президента Путина - он показывал ему выставку «Технопром-2018» и рассказывал о проекте «Академгородок-2.0». Звучали фразы «научно-технологический прорыв» и «флагман развития».

Омская область. Местный врио губернатора Александр Бурков также принимал президента. Путин назвал Омск «красивым городком» и именно там высказался по поводу повышения пенсионного возраста.

Путин в Омске высказался по поводу повышения пенсионного возрастаФото: REUTERS

Никита Исаев: На мой взгляд, глава государства сейчас в очередной раз старается поделиться личным рейтингом. Вот Александр Бурков - нам его презентовали год назад как опытного политического менеджера, имеющего хороший опыт работы в «Справедливой России». Что на деле? Фактически – ничего. Ни одного значимого проекта за год он не реализовал, элиты не сплотил, «своим» в регионе у народа не стал . Привёл в регион коллег из Свердловской области (кто-то уже под уголовным делом), обновил и «модернизировал» кадры в мэрии Омска – а по факту уничтожил работающую систему и не смог отладить новую. Много разговоров, мало дел. Бурков на выборах в Омской области, разумеется, победит. Но что потом? Президент не будет к нему в регион каждый месяц приезжать, придется что-то делать самому.

Алтайский край. А врио губернатора Виктора Томенко президент Путин принимал в Кремле. Он поведал о двух проблемах региона - невысокий уровень доходов в регионе и скромные финансовые возможности края. И, как водится, попросил финансовой поддержки у федерального центра. В ответ Путин пообещал «посмотреть».

Чукотка. Губернатор Роман Копин занял 70-е место в рейтинге «Индекс власти» за август от «Давыдов. Индекс». Это место он держит за собой уже третий месяц. На этой неделе он принимал в регионе замминистра транспорта России – главу Федерального агентства морского и речного транспорта Юрия Цветкова. Информации о цели визита в местных СМИ практически нет.

Роман Копин занял 70-е место в рейтинге «Индекс власти». ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ХМАО. Губернатор Наталья Комарова озаботилась собственным имиджем в соцсетях. На местном сайте госзакупок появился тендер на сумму 6,3 млн рублей с формулировкой «продвижение новостей в соцсетях, поддержка официальных страниц администрации и оперативное реагирование на негатив». Заказчик - региональная телекомпания «Югра». Пару лет назад губернатор Комарова отказалась от пресс-службы в целях экономии - видимо, сейчас передумала.

Волгоградская область. Губернатор Бочаров объезжает регионы в предвыборном турне. График поездок подстроен под локации выборов депутатов главных муниципальных дум области, грядущих 9 сентября.

Нижний Новгород. Губернатор Глеб Никитин открыл в Нижнем «Яндекс.Лицей» - бесплатные курсы по обучению программированию школьников. И пообещал развивать подобные площадки, увеличивая количество айтишников в регионе.

Хакассия. Губернатор Зимин повеселил журналистов своими афоризмами в стиле Черномырдина - «я хочу быть удобоваримым», «я выгляжу сегодня не совсем в удобной форме». Журналисты назвали состояние губернатора «своеобразным».