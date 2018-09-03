Стартовала экспедиция по изучению черноморских дельфинов, организованная при поддержки «Роснефти»
Из Сочи начала свой путь морская экспедиция Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук по изучению черноморских дельфинов. Спонсором исследований выступило ПАО «НК «Роснефть».
- За рубежом такая практика существует довольно давно — бизнес участвует в научных исследованиях, поскольку у государства, естественно, денег на все не хватает, - говорит участник экспедиции, научный сотрудник ИО РАН Александр Агафонов.
В этом году ученые Института океанологии РАН приступили к реализации большого проекта по изучению морских млекопитающих Черного моря. Рассчитан он на три года. Инициировала исследования «Роснефть». Важно отметить, что серьезных работ по изучению черноморских дельфинов в нашей стране не проводилось уже больше 30 лет: не было достаточного финансирования.
Исследования дадут актуальные данные о состоянии здоровья этих животных, особенностях их распределения по акватории и уровне загрязняющих веществ в ареале их обитания. В арсенале ученых все необходимое для сбора материалов и идентификации животных, а также для проведения лабораторных исследований.
- Дельфины с биологической точки зрения — высшее звено пищевой цепи. Поэтому они могут служить индикатором состояния акватории в целом, - уверен Александр Агафонов. - Промысел дельфинов в Черном море прекратили 40 лет назад, но их поголовье все равно сокращается. Уменьшились и запасы рыбы в регионе. Наша глобальная задача — понять причины этих явлений.
Черное море — дом для трех видов морских млекопитающих. Это белобочка (обыкновенный дельфин), черноморская афалина и азовка. Сейчас у специалистов нет точных данных о численности этих видов. Но все три включены в красный список Международного союза охраны природы. А черноморская афалина и азовка и вовсе занесены в Красную книгу России.
Не удивительно, что именно «Роснефть» выступила с инициативой провести такое исследование. Компания традиционно уделяет большое внимание мониторингу экологической обстановки в зоне своей деятельности, забота об окружающей среде — часть ее корпоративной культуры. Напомним, «Роснефть» помогает изучать белых медведей в арктическом регионе, снаряжая ежегодные научно-исследовательские экспедиции «Кара-зима» и «Кара-лето».