Стартовала экспедиция по изучению черноморских дельфинов, организованная при поддержки «Роснефти»

3 Сент. 23:55 2018-09-03T23:58:24+03:00

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Из Сочи начала свой путь морская экспедиция Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук по изучению черноморских дельфинов. Спонсором исследований выступило ПАО «НК «Роснефть».

- За рубежом такая практика существует довольно давно — бизнес участвует в научных исследованиях, поскольку у государства, естественно, денег на все не хватает, - говорит участник экспедиции, научный сотрудник ИО РАН Александр Агафонов.

В этом году ученые Института океанологии РАН приступили к реализации большого проекта по изучению морских млекопитающих Черного моря. Рассчитан он на три года. Инициировала исследования «Роснефть». Важно отметить, что серьезных работ по изучению черноморских дельфинов в нашей стране не проводилось уже больше 30 лет: не было достаточного финансирования.

Исследования дадут актуальные данные о состоянии здоровья этих животных, особенностях их распределения по акватории и уровне загрязняющих веществ в ареале их обитания. В арсенале ученых все необходимое для сбора материалов и идентификации животных, а также для проведения лабораторных исследований.

- Дельфины с биологической точки зрения — высшее звено пищевой цепи. Поэтому они могут служить индикатором состояния акватории в целом, - уверен Александр Агафонов. - Промысел дельфинов в Черном море прекратили 40 лет назад, но их поголовье все равно сокращается. Уменьшились и запасы рыбы в регионе. Наша глобальная задача — понять причины этих явлений.

Черное море — дом для трех видов морских млекопитающих. Это белобочка (обыкновенный дельфин), черноморская афалина и азовка. Сейчас у специалистов нет точных данных о численности этих видов. Но все три включены в красный список Международного союза охраны природы. А черноморская афалина и азовка и вовсе занесены в Красную книгу России.

Не удивительно, что именно «Роснефть» выступила с инициативой провести такое исследование. Компания традиционно уделяет большое внимание мониторингу экологической обстановки в зоне своей деятельности, забота об окружающей среде — часть ее корпоративной культуры. Напомним, «Роснефть» помогает изучать белых медведей в арктическом регионе, снаряжая ежегодные научно-исследовательские экспедиции «Кара-зима» и «Кара-лето».