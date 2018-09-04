2018-09-04T12:44:23+03:00
Звезды

Певица Земфира записала первую за пять лет песню

Композиция "Джозеф" написана на отрывки из двух произведений Иосифа Бродского [аудио]
Екатерина БОЛГОВА
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Земфира выпустила первый сингл за пять летЗемфира выпустила первый сингл за пять летФото: Марина Захарова
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Певица Земфира записала первую за пять лет песню. Композиция под названием "Джозеф" написана на отрывки из двух произведений Иосифа Бродского.

Как сообщается в описании к песне на сервисе "Яндекс.Музыка", в основу легли фрагменты стихотворений "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам". В создании композиции принял участие электронный музыкант Mujuice, а оформление обложки отвечали актриса и режиссер Рената Литвинова и дизайнер Гоша Рубчинский.

Земфира - «Джозеф»

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"Джозеф" был впервые исполнен Земфирой на ее закрытом новогоднем концерте, также она пела на фестивале "Пикник "Афиши" в августе.

Напомним, ранее певица заявила, что решила записать новый альбом. При этом она отметила, что планирует максимально сократить число своих концертов. "Поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю", - сказал Земфира.

Певица Земфира (Рамазанова) ранее выпустила несколько популярных песен, занимавших первые строчки различных хит-парадов. Среди них: "Ариведерчи", "Искала", "Трафик", "Прогулка", "Мы разбиваемся" и "Без шансов". Последний альбом певицы "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году. Два года назад Земфира записала концертный альбом во время гастрольного тура "Маленький человек".

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Певица Земфира вышла из подполья и лаконично ответила на вопросы поклонников (подробности).

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