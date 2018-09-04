2018-09-04T18:49:45+03:00
Спорт

Турция - Россия 7 сентября 2018: Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА

Прогноз на матч Лиги Наций по футболу сборная Турции - сборная России. Встреча состоится 7 сентября 2018 года в 21:45 в Трабзоне
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Тренер сборной заявил, что в новом турнире УЕФА Лига Наций у нашей команды стоят спортивные задачи: занять первое место в нашей группеТренер сборной заявил, что в новом турнире УЕФА Лига Наций у нашей команды стоят спортивные задачи: занять первое место в нашей группеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прогноз на матч: Турция - Россия - 1:1 (результативная ничья).

Сборная России проведет первый матч после успешного для нее чемпионата мира. Но состав российской национальной команды изменился более, чем наполовину. Часть игроков завершила выступления в сборной России, часть травмированы, кто-то находится не в форме. Таким образом Станиславу Черчесову придется по сути за несколько дней сделать новую команду.

При этом главный тренер сборной заявил, что в новом турнире УЕФА Лига Наций у нашей команды стоят спортивные задачи: занять первое место в нашей группе, где помимо России и Турции будет выступать еще и Швеция. Победа в этом турнире позволит подняться нашей сборной на ступень выше, и в следующей Лиге Наций играть уже с более серьезными соперниками, такими как, например, Франция, Германия или Испания. А кроме того, в случае победы в группе у сборной России будет дополнительный шанс побороться за путевку на Евро-2020.

Сборная Турции - команда, с которой сборная при Черечесове встречалась чаще всего. В первом контрольном матче два года назад была зафиксирована ничья 0:0, во втором. Перед самым ЧМ-2018 тоже разошлись миром - 1:1. Но в последней игре турки, которых тренирует известный в России специалист Мирча Луческу, проверяли ближайший резерв своей команды.

Сборная России ослаблена травмами. Самый дорогой футболист страны Александр Головин только-только приступил к индивидуальным занятиям в «Монако». Защитник Илья Кутепов прооперировав в Риме - ему удалили паховую грыжу. Вратарь Игорь Акинфеев отправился в Германию на медицинские процедуры.

В свою очередь лидеры сборной Турции ролузащитник итальянского «Милана» Хакан Чалханоглу и форвард английского «Эвертона» Дженк Тосун в строю, и с большой долей вероятности выйдут против России.

Букмекеры в этом матче отдают небольшое преимущество хозяевами: ставки на победу Турции принимаются с коэффициентом 2,3, на ничью - с коэффициентом 3,3, на победу России - с коэффициентом 3,5. Но большинство сходится в том, что вряд ли матч будет очень результативным. Возможно, все решит один мяч.

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