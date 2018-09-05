Бандеризация страны как форма фашизации

СЕГОДНЯ 14:19 2018-09-05T14:30:54+03:00

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Происходящее на Украине продолжает удивлять новыми пробитиями «дна» и устремлениями к «днищу». Однако все больше оно вскрывает родство нынешнего украинского режима с нацистским в Германии 30-х годов прошлого века. Об этом – в сегодняшней подборке.

ИЗ СХРОНОВ – В АРМИЮ И НА СТАДИОНЫ

После введения в качестве официального приветствия Вооруженных Сил Украины бандеровского клича «Слава Украине! – Героям слава!», введенного занимающим пост президента страны Петром Порошенко, этот слоган пошел в широкие спортивные массы. В Сети появилась новая форма сборной Украины по футболу в трех комплектах (синий с желтыми полосками, желтый и белый), на футболках которых на спине размещена надпись «Слава Украине!»

Напомним, что это выражение получило широкую известность в качестве официального приветствия запрещенной в РФ организации украинских националистов и коллаборационистов ОУН-УПА. Идеологическая направленность выражения не ставится под сомнением никем в мире. Фактически оно равноценно ответному нацистскому приветствию «Зиг хайль!» - «Слава победе!» Но украинских патриотов это обстоятельство не смущает. Они приветствуют новую форму Украины и горячо желают, чтобы эта надпись появилась и на форме украинских сборных в других видах спорта.

За этот выкрик на Чемпионате мира по футболу 2018 года был наказан игрок сборной Хорватии, а его коллега был исключен из тренерского штаба. Будут ли допущены сборные Украины к участию в международных турнирах в такой форме – пока неизвестно.

САМЫЙ «ДЕМОКРАТИЧНЫЙ» ЧЕЛОВЕК

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в недавнем выступлении в прямом телеэфире телеканала ICTV привел в пример самого, на его взгляд, «демократичного человека.

- Я сам огромный сторонник прямой демократии… Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер – прим. авт.) в 30-х годах, - заявил он. Многие уже прошлись по этому высказыванию «человека со справкой о легкой степени дебильности», полученной Парубием во время учебы в средней школе. Только вот если тут дебильность и присутствует, то лишь в том, что у дебила на языке то, что у умного в голове. Фашизация Украины идет стремительными темпами и уже выплескивается за рамки просто факельных шествий и отдания почестей солдатам дивизии СС «Галичина» и бандеровцам. Украинские депутаты уже поздравляют Гитлера-«освободителя» с днем рождения, а консул Украины в Гамбурге даже разработал версию украинского флага со свастикой.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.Фото: REUTERS

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, активно поддержавший майдан, уже заявил, что подает на Парубия в суд, а самому спикеру ВРУ надо подать в отставку.

«НАЗЛО МАМКЕ УШИ ОТМОРОЖУ»

Кстати, уже упоминавшийся депутат ВРУ Вадим Рабинович, вообще, демонстрирует признаки здравого и логического мышления и использования. Так, например, он крайне негативно отозвался об инициативе Порошенко прекратить действие договора о дружбе с Россией.

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены, - заявил Рабинович в эфире телеканала «112Украина». Но только на этом не остановился.

- Закрыть железнодорожное сообщение? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тысяч из России, 230 тысяч уезжают туда, в Россию. Давайте сделаем еще хуже украинцам, - заключил он и объяснил, что эти предложения – часть предвыборной кампании Порошенко. А может, дело в том, что Рабиновича тоже прочат в кандидаты в президенты?