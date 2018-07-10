Зачем хорватские футболисты скандируют "Слава Украине"

СЕГОДНЯ 20:06 2018-07-10T20:15:03+03:00

Пока в незалежной кипят страсти вокруг решений ФИФА, сам футболист Домагой Вида заявил, что он просто пошутил [видео]

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В сети появились два ролика, где есть общий герой — футболист турецкого «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида. Он пять лет отыграл в киевском «Динамо». Защитник забил гол в ворота сборной России в четвертьфинале чемпионата мира. А потом с двумя членами тренерского штаба сборной Хорватии бурно праздновал победу над хозяевами мундиаля. В одном ролике звучит «Слава Украине!». В другом то же самое плюс «Белград, гори!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659283" frameborder="0"></iframe> Хорватский защитник Домагой Вида отметил победу над Россией криком "Слава Украине".

Напарника по первому ролику, Огнена Вукоевича, сами же хорваты исключили из состава сборной, он был оштрафован на 15 тысяч франков (в долларах получается столько же). Соратника по второму ролику, к которому обращается Вида, ставшего обладателем Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА, Ивицу Олича пожурили.

Хорватский футболист Домагой Вида записал еще одно видео с лозунгом "Слава Украине".На записи защитник сборной Хорватии размахивает бутылкой пива и выкрикивает "Белград, гори!"

Как, впрочем, не наказали всерьез и самого Виду. Ему ФИФА погрозило пальчиком - вынесло предупреждение. Мол, политические лозунги на мировом спортивном форме не допустимы — по уставу организации. Чем вызвала шквал возмущения на Украине. Фанаты киевского «Динамо», известные своими националистическими взглядами, организовали флешмоб, где фактически объявили бойкот международной федерации футбола. Десятками тысяч ( а точнее — 150 тысячами) своих негодующих дислайков болельщики самостийной обрушили сайт организации. В свою очередь, некоторые пользователи незалежной заявляют, что их блокируют в фейсбуке — как правило, тех, кто поставил «единицу» странице ФИФА и в отзывах писал «Слава Украине!».

Президент Федерации футбола Украины и глава всеукраинского объединения "Демократы" Андрей Павелко явился на заседание Верховной Рады в футболке хорватской сборной Хорватии (впрочем, с фамилией другого игрока, Ракитича). Позднее он пообещал компенсировать штраф Вукоевича. И даже допустил, что предложит ему работу в возглавляемой им федерации. «Слава Хорватии! Слава Украине!» — заявил Павелко. Кстати, в заявлении самой ФФУ утверждается, что ничего политического в этом лозунге нет, а сплошной патриотизм и воля к свободе, а мэр Львова Андрей Садовой, пошел еще дальше: «Теперь футбольная федерация страны должна включить лозунг «Слава Украине!» в официальную эмблему сборной».

Пока кипят страсти, сам Вида, которого прежде штрафовали за пьяную езду по Киеву и распитие пива в автобусе сборной, и который любил побродить по кипящему Майдана, заявил, что он просто пошутил. Что хозяина киевского ресторана «Белград» (кстати, сербского) он лично нежно любит. И питает теплые чувства и к украинцам, и к русским, и к хорватам.

Странное чувство юмора у защитника «Бешикташа», родившегося еще в единой Югославии...

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