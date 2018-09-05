Муж Анны Михалковой погряз в долгах

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-05T15:05:14+03:00

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Зять Никиты Михалкова и муж Анны Михалковой – Альберт Баков объявлен банкротом. Выяснилось, что его бизнес прогорел, имущество компании «Тракторные заводы», управляющим которой являлся Баков распродано. Предприятия Альберта, входящие в состав концерна, специализировались на промышленном, железнодорожном и сельскохозяйственном машиностроении. Сейчас банкам он должен 78 миллионов рублей.

Слухи о финансовых трудностях мужа Анны Михалковой появились весной прошлого года. Известно, что Баков пытался избежать банкротства, просил кредитные учреждения о реструктуризации долга, однако, ему было отказано. Члены известной семьи не дают комментариев об этом.

Напомним, Альберт Баков – бизнесмен, родом из Чечни. В прошлом он был вице-губернатором Ульяновской области, а в настоящее время является вице-президентом концерна «Тракторные заводы».

Знакомство бизнесмена с наследницей известной кинематографической фамилии состоялось на вечеринке в Фонде российской культуры. Анне сразу приглянулся симпатичный молодой человек, обладающий мощной харизмой. Альберт был умен, обладал прекрасным чувством юмора и хорошими манерами. Больше всего Анну поразило то, что он наизусть читал японские стихи хокку.

К концу вечера девушка была уверена, что этот мужчина и есть ее вторая половинка. Журналистам она не раз говорила, что уже после первой встречи она поняла, что именно от Альберта хочет детей. Так и случилось, актриса родила двух сыновей. Однако, спустя восемь лет после семейных разногласий пара даже подала на развод. Но спустя время Баков понял, что может окончательно потерять Анну, та выйдет замуж за другого и начал вновь добиваться ее. Он клялся ей в любви, задаривал подарками. Ежедневно старшая дочь Михалкова получала громадные букеты цветов и признания в любви. Девушка не устояла и сбежала к Бакову буквально из-под венца. Анна собиралась выходить замуж за режиссера Александра Шейна. С тех пор говорят в семье царит идиллия.