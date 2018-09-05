Конькобежец Виктор Ан возвращается в Корею. Он – предатель?

СЕГОДНЯ 16:04 2018-09-05T16:10:30+03:00

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Виктор Ан, тот самый кореец, который несколько лет назад приехал в Россию, получил гражданство, взял новое имя, выучил язык и стал завоевывать для своей новой Родины олимпийские медали, завершил карьеру и возвращается в Сеул. Навсегда. Говорят, из-за семьи – жена Ана решили, что их дочери будет лучше расти в Корее. Может, оно и так. Но как же это похоже на предательство…

Отъезд Виктора Ана – это самый большой удар по Сочи-2014. Это больнее, чем все отобранные медали вместе взятые. Это страшнее, чем допинговые скандалы и дисквалификации. Сколько он взял «золота» на той Олимпиаде? Три? Плюс еще одну «бронзу». Готовы ли мы теперь считать эти награды российскими? Не на бумаге – там они навеки записаны под российским флагом. Но можем ли мы сейчас считать их чистой пробы победами российского спорта?

А ведь ему верили. Казалось, он сделал свой выбор не только для того, чтобы продлить свою жизнь в спорте. Когда после страшных травм от него отвернулась родная Корея, Ан в 2011 году получил российский паспорт и по несколько часов в день учил русский язык, чтобы Сочи-2014 были по-настоящему его домашними Играми. Он взял себе новое имя в честь Виктора Цоя и со смехом объяснял, почему еще не готов цитировать его песни: «В них слишком много буквы «Р»… На олимпийском пьедестале он пел гимн России, а все вокруг верили, что история Виктора Ана – это не история наемника, которому все равно, за кого сражаться.

А теперь он уезжает. Закончил карьеру и отказался быть тренером в России. «К сожалению, после всех переговоров он решил, что не будет работать у нас в качестве тренера», - президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов. Конечно, стоит еще разобраться, что это были за переговоры и что за предложения. Но даже после всех просчетов и ошибок российских спортивных чиновников, отъезд Виктора – тянет на самый грандиозный провал.

Кравцов рассказывает, что решение принимала жена Виктора Ана. Что это она решила, что их дочери лучше будет в Корее, чем в Подмосковье. И тогда получается, что это был выбор между долгом и семьей, между данным словом и счастьем любимых людей. Страшный на самом деле выбор, очень здорово, что далеко не всем в жизни приходится его делать. Но как тогда быть с квартирами и машинами, которые Виктору Ану дарили в России за его олимпийские подвиги? Вернет? Если да - это будет тот поступок, после которого ему снова можно будет верить.

Но все равно это слишком темная история, чтобы сразу судить Виктора Ана словом «предательство». Что там у них случилось на самом деле? И какое значение во всем этом имеет то, что Виктора Ана не пустили на Олимпиду-2018? Зимой он писал открытые письма президенту МОК Томасу Баху с требованием объяснить, почему при всегда абсолютно чистых допинг-пробах ему не прислали приглашения на Олимпийские игры. «Я хотел лишь понять, за что?!» - говорил Виктор Ан в те дни. Пока мы вместе с ним не узнаем ответа на этот вопрос, так и будем только гадать, почему кореец, который очень хотел стать русским, возвращается в Сеул.