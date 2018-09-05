Спасибо, Витя! Не прощаемся!

СЕГОДНЯ 18:04 2018-09-05T18:06:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Пройдет лет так 30-40. Какой-нибудь тогдашний Андрей Малахов (или сам он, почему нет?) вдруг сорвется в Корею (может быть, уже единую, не разделенную на Юг и Север) и обнаружит в маленькой деревушке под Сеулом пожилого поджарого корейца с узнаваемой улыбкой. Это будет Ан, Виктор Ан, а не Ан Хён Су, как кличат его местные.

Они обнимутся, усядутся под большим фото, где корейский герой российского народа получает от Президента РФ орден «За заслуги перед отечеством», они выпьют русской водки под корейскую морковку, а страна будет плакать, и рейтинги трансляции (на каком-нибудь тогдашнем интернет-ресурсе) окажутся ошеломительными. Ни фига себе! Он жив! Тот самый! Кореец с русским паспортом, который принес нам победу на домашней Олимпиаде в Сочи (очень хочется верить, что к тому моменту это будет одна из многих зимних Олимпиад, проведенных в России).

Потом камера покажет внуков, а глядишь, и правнуков героя. Может, кто-то из них тоже станет спортсменом или дипломатом...

Да, сейчас, мы потеряли Ана. Но три его «золота» Сочи-2014 никто не затрет, не забудет. И он совершенно точно не заслужил по отношению к себе ни одного дурного слова. Да, Корея списала героя со счетов (за свою историческую Родину он тоже выиграл три «золота» Олимпиады). Да, его подняли наши врачи, его готовили у нас, ему предоставили все условия. И за все это он сполна расплатился в Сочи. Как и за дождь наград, машин, квартир, которыми осыпало его государство и спонсоры. И ведь никто из дарителей не требовал от Ана подписи кровью - «никуда не уеду, умру в России».

Как действующий спортсмен Ан отдал нашей стране всего себя. Теперь, после завершения карьеры он имеет полное право жить там, где ему хочется. Говорить на том языке, на котором ему удобнее. И тренировать того, кого считает нужным. Как, собственно, и все другие героические наши спортсмены.

Конечно, можно было верить в сказку, как корейский парень потихонечку становится русским. Как он наворачивает оливье и насвистывает Розенбаума. Это, наверно, было бы забавно. Но, к счастью, человек живет не для забавы общества.

Хуже другое, про Ана, справедливости ради, после Сочи не то чтобы сильно у нас вспоминали. Популярность шорт-трека как вида спорта, конечно, серьезно выросла после домашней Олимпиады, но все равно находится где-то далеко внизу. Спортсмены-герои у нас или становятся тренерами (а тренер в шорт-треке, уж простите, точно не звезда для страны), или депутатами. Но все-таки запасов русских слов у господина Ана для Госдумы маловато. Конечно, Ан мог бы еще походить по шоу, потанцевать, спеть что-нибудь в «Голосе». Но звездой, человеком из телевизора он точно бы не стал. В Корее у него совершенно точно перспективы повеселее. И пусть там у него тоже все получится.

Витя, спасибо за Сочи!

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Конькобежец Виктор Ан возвращается в Корею. Он – предатель?

Виктор Ан, тот самый кореец, который несколько лет назад приехал в Россию, получил гражданство, взял новое имя, выучил язык и стал завоевывать для своей новой Родины олимпийские медали, завершил карьеру и возвращается в Сеул. Навсегда. Говорят, из-за семьи – жена Ана решили, что их дочери будет лучше расти в Корее. Может, оно и так. Но как же это похоже на предательство…(подробности)