Почему некоторые курящие живут дольше тех, кто ведет здоровый образ жизни

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-05T16:35:46+03:00

Профессор, главный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто в своей книге «Мифы и заблуждения о сердце и сосудах» раскрывает тайны нашего организма

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Издательство «Эксмо» подготовило к выходу интереснейшую книгу, где простым языком рассказывают всю правду о нашем сердце и сосудах. В ней профессор Евгений Шляхто, мировая величина в кардиологии, академик Российской академии наук, объясняет самые популярные вещи, которые волнуют нас каждый день.

Буквально накануне выхода книги Евгения Владимировича назначили главным кардиологом Минздрава, а также ему вручили золотую медаль Европейского общества кардиологов, которая дается за высочайшие достижения в науке. «КП» искренне поздравляет Евгения Владимировича с этими событиями!

С разрешения автора и издательства публикуем некоторые отрывки из книги «Мифы и заблуждения о сердце и сосудах».

Сливочное масло, сало и яйца - это вредные продукты?

Сливочное масло долгое время считалось врагом здоровью сердца и сосудов, но это не совсем так. Со сливочным маслом ситуация такая же, как и с алкоголем: очень важно обращать внимание на качество продукта и соблюдать умеренность в его употреблении.

Маргарин и спреды являются более вредными для здоровья, чем сливочное масло. Модные сейчас обезжиренные молочные продукты тоже не принесут пользы, так как обезжиренные продукты содержат большее количество углеводов, что может способствовать набору веса.

Бутерброд с натуральным сливочным маслом или добавление масла в утреннюю кашу принесут пользу, но употребление сливочного масла несколько раз в день может быть избыточным и вредным: в день его можно съедать не более 20–30 граммов.

Сало является очень калорийным продуктом: в 100 граммах сала содержится 800 ккал, которые усваиваются практически полностью. По этой причине сало можно есть только в очень небольших количествах - не более 30 граммов в день.

Количество яиц, которое вы можете съесть за день без особого вреда для здоровья, зависит от вашего возраста и уровня вашего холестерина. Здоровый человек может употреблять до 3–6 яиц в неделю. Пожилым людям достаточно одного яйца в неделю. Если у вас повышен холестерин, но вы любите яйца, то хорошим вариантом будет съедать один желток и 2–3 белка.

Здоровый человек может употреблять до 3–6 яиц в неделю. Пожилым людям достаточно одного яйца в неделю. Людям с повышенным холестерином, которые любят яйца, рекомендуется съедать один желток и 2–3 белка.

Профессор, главный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто

Какая диета полезнее - без сладкого или без жирного?

И жиры, и углеводы необходимы организму для правильного обмена веществ. Монодиеты, предполагающие отказ от жиров или углеводов, никому не принесут пользы. Правильно будет не отказываться полностью от жирного или сладкого, а выбирать те продукты, в которых жир и сахар будут в более полезной форме. Например, вместо сала можно съесть рыбу, содержащую Омега-3 жирные кислоты (сельдь, карп, лосось, треска и т.д.), а вместо пирожного или куска торта - фрукты.

Для питания лучше выбирать продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, которые являются незаменимыми жирами, и медленными (сложными) углеводами, которые улучшают работу пищеварительной системы, медленно усваиваются и обеспечивают ощущение сытости на более длительное время. К таким полезным продуктам относятся рыба, орехи, растительные масла, фрукты, овощи, злаки (каши), макароны из твердых сортов пшеницы.

Мифы и заблуждения о сердце и сосудах

Почему одни люди курят и живут до глубокой старости, а другие не курят и умирают в 50 лет?

Состояние здоровья людей зависит от многих факторов. В первую очередь на здоровье влияют генетика и эпигенетика (то, что досталось нам от родителей), состояние окружающей среды, питание, физические нагрузки и многое другое.

Можно никогда не курить, но в остальном вести нездоровый образ жизни и иметь не самую благоприятную наследственность, и это приведет к раннему развитию заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. У курильщиков восприимчивость организма к табачному дыму и тому вреду, который он наносит, также определяется генетическими и эпигенетическими особенностями. Если вам повезет, что бывает редко, у вас не будет заболеваний легких, сердца или сосудов как последствий курения. Но курение в любом случае сокращает продолжительность жизни курящего человека и его окружения (пассивных курильщиков): если бы человек не курил, продолжительность его жизни была бы больше.

Сколько надо пить воды в сутки?

Всемирная организация здравоохранения советует употреблять около 30 мл жидкости на каждый килограмм веса человека, то есть в среднем 2,9–3,7 л жидкости в сутки мужчинам и 2,2–2,7 л в сутки женщинам. Предполагается, что около 80% от этого количества жидкости поступает в организм вместе с любой едой и напитками, включая чай, кофе, молоко, фруктовые соки, различные напитки и супы, а остальные 20% — из твердой пищи (овощей или фруктов).

Но эти нормы приблизительные и рассчитаны для здорового человека среднего возраста. Потребление жидкости (воды) должно увеличиваться при высокой физической активности, высокой температуре окружающей среды, во время заболеваний с высокой температурой тела, у женщин во время беременности и при других условиях, связанных с повышенным расходом жидкости организмом.

В то же время при нарушении выведения жидкости из организма, например, при сердечной недостаточности или заболеваниях почек, врач может рекомендовать ограничить потребление жидкости и укажет ее точную норму потребления в сутки.

Что лучше, кофе или чай?

Оба эти напитка богаты антиоксидантами и кофеином, они придают бодрости, делают нас более внимательными и продуктивными, отвлекают от повседневных переживаний и стресса, улучшают настроение и снижают риск развития депрессии.

Чай содержит в два раза больше кофеина, чем кофе, однако для заваривания чашки чая мы используем намного меньшую по весу порцию чайного листа по сравнению с весом порции кофе для той же чашки напитка. Поэтому в чашке кофе оказывается в два раза больше кофеина, чем в чашке чая. В среднем в зависимости от количества чайного листа или кофе в чашке чая содержится 30–70 мг кофеина, а в чашке кофе его 90–160 мг. Нормальное количество кофеина в день, которое принесет пользу и не вызовет «передозировки», составляет 200–300 мг в день.

Если вы любите кофе, прислушайтесь к себе: если кофе не вызывает у вас повышения артериального давления и не увеличивает частоту пульса, то какой напиток пить утром, чай или кофе, зависит только от вашего выбора. Главное - не превышать общую ежедневную дозу кофеина и выпивать не более 2–3 чашек кофе в день.