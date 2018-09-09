Пугачева и Галкин тратят на обучение двойняшек 6 миллионов рублей в год

СЕГОДНЯ 01:12 2018-09-09T01:23:47+03:00

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Казалось бы, только вчера счастливый Максим Галкин рассказывал журналистам, какое счастье ему подарила Алла Пугачева, позволив стать отцом. И вот уже двойняшки звездной пары Гарри и Лиза, рожденные суррогатной матерью благодаря замороженным когда-то Пугачевой клеткам, готовятся отметить первый юбилей: 18 сентября им исполняется 5 лет.

Три летних месяца малыши провели с мамой на каникулах. Сначала отдыхали на Кипре, потом отправились погостить к друзьям семьи в Италию и завершили отпуск в Латвии, в Юрмале, - здесь супруги уже третий год подряд снимают виллу.

Крестная мама Гарри Галкина дизайнер Мила Ставицкая в разговоре с «КП» отметила, что двойняшки Пугачевой и Галкина развиты не по годам:

- Они уже все буквы и цифры знают, умеют читать, считать, изучают французский... Гарри хорошо воспитан. Никогда не встревает в разговоры взрослых. Если надо что-то спросить, говорит: «Извините, можно вас перебить?» Так Алла Борисовна его приучила.

Друзья семьи уже приготовили двойняшкам подарки.

- Подарок выбрать трудно. У Гарри и Лизы много интересов. Они любят динозавров, конструктор лего. Гарри нравятся вертолетики, машинки. Я считаю, что им надо развиваться в спортивном направлении, поэтому присматриваюсь к велосипедам, - продолжает Мила Ставицкая.

Одной из первых Гарри и Лизу поздравит с 5-летием руководитель театра «Современник» Галина Волчек.

- Гарри и Лиза считают Галину Борисовну своей бабушкой. Так ее и называют - бабушка Галя. Они ее очень любят, - говорит Мила Ставицкая. - И Галина Борисовна относится к ним как к внукам. Своих у нее нет... Вообще Лиза и Гарри очень общительные. Дружат с внучатым племянником Аллы Борисовны Женечкой (певица оформила опеку над мальчиком, когда у его родителей случился очередной наркотический срыв. - Ред.) и с дочерью Кристины Орбакайте Клавдией.

Кстати, в этом году Женя Пугачев пошел в первый класс. Мальчик растет в семье водителя Аллы Борисовны Игоря Польшикова, которого уже называет папой. А вот Гарри и Лиза пока ходят в подготовительную группу детского садика. В первый класс они пойдут на будущий год.

Три летних месяца малыши провели с мамой на каникулах.Фото: Instagram.com

ПОДСЧЕТ

Репетитор-француз обходится в 110 тысяч в месяц, няни - в 200 тысяч

Гарри и Лиза Галкины посещают французский детский сад «Кот в сапогах», расположенный неподалеку от их замка в деревне Грязь. Обучение здесь стоит 195 тыс. руб. ежемесячно за одного ребенка. С малышами занимаются носители языка. Все уроки проходят в игровой форме. Дети танцуют, поют в хоре (по желанию), учатся играть на кастаньетах и маракасах. Можно брать первые уроки музыки - учиться играть на фортепиано или на скрипке. В старшей группе, куда в этом году пошли Гарри и Лиза, малыши изучают шахматы и учатся готовить пудинг, гуакамоле, луковый суп, спагетти и суп буйабес с профессиональным поваром-французом.

Плюс ко всему у двойняшек есть гувернер-француз, выпускник Сорбонны, который приезжает к ним для занятий на дом. Услуги гувернера подобной категории стоят около 110 тыс. руб. в месяц за одного ребенка.

Увлечение Лизы плаванием тоже обходится недешево: при графике - два занятия в неделю (стандартная такса выезда тренера за пределы МКАД - 6000 руб. за 40-минутный урок) уходит около 48 тыс. руб. в месяц.

А еще Лиза и Гарри с прошлого года начали заниматься с логопедом. Из семейного бюджета на это выделяется 12 тыс. руб. в месяц (в среднем занятие с одним ребенком стоит около 1500 руб.).

С малышами постоянно находятся няни, которые проживают вместе с ними в замке. На двух гувернанток звездная пара тратит около 200 тыс. руб. в месяц. Получается, что в год (с учетом летних каникул, когда дети улетают на отдых - опять-таки в сопровождении не только родителей, но и двух нянь) Пугачева и Галкин тратят на своих наследников как минимум 6 млн. руб. Благо Максим много работает: дает аншлаговые концерты, выступает на корпоративах, ведет телешоу.

- Надо как-то зарабатывать - все кончается, - призналась в недавнем интервью Олегу Меньшикову Алла Пугачева. - Муж иногда отпускает на заработки, потому что ну не привыкла я к такой жизни. Быть на содержании мужа - это ужасно. И не мое совершенно!

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