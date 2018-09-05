Как жить после развода: Мужчина - не чемодан, чтобы бояться его потерять

СЕГОДНЯ 01:08 2018-09-04T17:32:58+03:00

Как пережить развод и не наступить в новых отношениях на старые грабли

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«Чего сигналите, все равно разведетесь!» - каждые выходные мать моей подруги заводит эту песню. Окна их квартиры выходят на загс. «Мам, ну хватит, - тянет ее дочь с балкона. - Так можно и мой брак разрушить».

Шутки-шутками, но то, как мы относимся к семье, предопределяет не только нашу жизнь, но и жизнь наших детей и внуков. И, увы, разводами и правда заканчиваются более 60 процентов всех заключенных в России браков. О секретах влюбленности, о том, как правильно создавать семью и разводиться, рассказывает практический психолог, главный специалист-эксперт «Центра практической психотерапии под руководством Ковалева С. В.» Олег Леконцев.

Семья нужна была для выживания

- Развод ведь не берется из ниоткуда. До этого был брак, знакомство, период влюбленности, представлений и детских мечтаний. Все это очень влияет на нашу жизнь! До нас еще четыре поколения копило опыт и «передало» нам свою картину мира. И она работает – мы примерно на 95% бессознательны.

- Хочется примеров.

- Хорошо, объясню. Женщинам с детства говорят, что их предназначение - создать семью, родить детей, воспитать. А вы задумывались, откуда это пошло? Как вообще появился институт семьи и брака? Посмотрите, не у всех животных наблюдаются устойчивые семьи. В основном они встречаются у тех видов, у кого очень длинный период биологической беспомощности младенца. Чтобы вырастить его, и нужна семья. Вернемся к людям. У нас этот период самый длинный. Вы вряд ли отпустите на все четыре стороны своего 5-летнего ребенка. И то, что мы сейчас называем семьей - это устойчивая группа, предназначенная для биовыживания. Мало того, представление об этом не изменились у 80% населения. Семья нужна была, чтобы выжить! И женщинам в первую очередь. Они слабее мужчин, менее защищены. И вот у нас на дворе двадцать первый век. Охотиться и добывать не надо. И нет войны. И у всех теплые туалеты. А представление о семье, о роли женщины и мужчины в ней – этак века из девятнадцатого.

- А что здесь плохого?

- Ничего плохого! Просто с такими представлениями человек невротизирует ситуацию. Развод! Все пропало! Напрягается серьезно. А не надо. Времена-то изменились.

- Поэтому и разводятся все, кому не лень?

- Сейчас царствует эпоха постмодерна, где старые семейные ценности уже не работают, а новых не придумали. Когда мы жили в СССР, в жизни каждого человека большую роль играл, например, партком. Как развод?! Это ж крах карьере, всеобщее осуждение! И человек формально оставался в семье. И все эти инструменты «стыда и позора» работали очень хорошо. Сейчас таких инструментов нет. Да в наше время старые нормы и не годятся. Зачем современному человеку семья?

- Чтобы стать счастливее.

- Ой, да ладно! Серьезно? А стерпится - слюбится?

- «У всех есть семья, - ответят женщины. - А я что, ненормальная?».

- Это хороший вопрос. С точки зрения обычных людей, женщины, у которых нет семей, ненормальные. Но современные самодостаточные женщины не торопятся замуж. А зачем? Какие плюсы?

- Чтобы милый был рядом.

- Как милый появляется рядом, вам рассказать?

Семейный психолог Олег ЛеконцевФото: Личный архив

«Апельсин» оказался «томатом»

- Влюбленность и любовь слова однокоренные, - отмечает наш эксперт. - А механизмы у них разные. Все, что объявлено любовью и описано в литературе, - это все влюбленности на 90 процентов. Вот «Ромео и Джульетта» - типовая подростковая влюбленность, возведенная в абсолют. Если бы они поженились, терпели бы всю жизнь друг друга. Один невротик, другая суицидница. Не позавидуешь!

- Как начинается влюбленность?

- Допустим, у вас есть представление о том, что такое любовь, каким должен быть «ваш» мужчина или «ваша» женщина. И вот в ваше поле зрения попадает человек, который совпадает с тем, что вы себе надумали. Возникает эмоциональный и гормональный всплеск. Причем, если он мощный, то держится в организме года два-три. У мальчиков это наиболее заметно, у девочек спокойнее протекает. И все! Она самая лучшая! Поведение влюбленного, особенно подростка (в меньшей степени взрослого человека и совсем в меньшей пожилого) напоминает поведение маньяка. Или психопата и параноика: дайте мне ее, никого кроме нее не надо! Это нормально?

- Что плохого-то? Человек влюбился.

- Вот именно! Влюбился. Но это не любовь. Любовь - совершенно другое чувство. Это наивысшая степень содружества, партнерства и близости, в том числе, и телесной (любить, кстати, можно и без секса). И любовь не проходит. А влюбленного через два-три года отпускает: уровень гормона падает. И что происходит? Если мужчина способен к любви, умеет это выразить в поведении - цветы дарит, комплименты, заботится - то у пары все продолжается очень хорошо. Но это редкий случай.

- А обычно картина какая?

- Она меняется. Вместо любимой на тебя вдруг смотрит обычная женщина, да еще с ребенком к этому времени на руках. И у нее: на диване сидит мужик, у него уже не те черты, что у любимого-единственного. А почему? Да он просто начинает вести себя, как раньше, пока не втрескался. Потому что во время влюбленности человек демонстрирует лучшие свои качества.

- Получается, мы все притворяемся?

- Не совсем так... Смотрите, вот фруктово-овощной прилавок. Вы знаете, что из апельсина сможете сделать апельсиновый сок, а вот помидор - из него томатный. Вы же не принесете домой помидор, и не будете жать из него апельсиновый сок? И еще ругаться на него при этом!

- Это вы к чему?

- Во время влюбленности все мы «апельсины»! Пробивается где-то помидорная кожура, но в основном все искренне хотят быть фруктами. Причем, на полном автомате. А когда гормоны и страсти утихают, все - мы опять «помидоры». И «милый рядом» становится не милым. Или «как ты изменилась!». Да не изменилась она. Просто все встало на свои места. И ты ее не разлюбил, потому что и не любил. Если бы любил, не разлюбил бы.

- А все люди способны любить?

- Я надеюсь, что да. Как способность это заложено во всех нас. Но раскрыть ее, к сожалению, дано не каждому.

- То есть, влюбляться мы горазды. А вот любить?

- Желание любить и способность любить может проявляться в очень простых вещах. В вежливости, в доброжелательности, в умении слышать другого человека, отвечать на вопросы честно и прямо, просить деликатно, но настойчиво. Или сообщать о проблемах, которые видятся. Семейная психотерапия заканчивается тогда, когда на фразу «сегодня хреновый кофе», вы просто варите другой кофе.

Но иногда уровень влюбленности такой, что разница между «до» и «после» в людях настолько колоссальна, что и речи о притирке быть не может.

«Бабы - дуры» как сценарий

- И что дальше? Развод? Я слышала мнение, что развод - это маленькая смерть.

- Так и есть. По шкале травматичности событий, если за сто процентов брать самую серьезную травму, как смерть родного человека, развод составляет 70-80% (свадьба, кстати, 60%). Семья для человека была главным в жизни - а тут ее не стало. Конечно, травма. И все эти теории половинок - ерунда! Совпали люди, повезло - молодцы. Не совпали - не молодцы. Разбирайтесь, почему так произошло.

- Получается, совместная жизнь после влюбленности - это чистое везение?

- По большей части - да. Потому что, в этом состояниичеловек трезво соображать не может. Он вляпывается в то, что ему предписано. Как правило, люди вступают в брак бездумно или по стечению обстоятельств. А потом понимают, увы, этот человек - не мой.

- Но ведь они думали, что это та самая любовь! Получается, надо подождать, когда гормоны спадут?

- Да. Лучше так. Представьте, что вы всерьез пьяны. Как тут поймешь? Любовь это или нет? А там похлеще история: там вас шарашит гормонами счастья!

- И как влюбленным не наделать ошибок?

Во-первых, не стоит сразу вступать в брак. Лучше подождать. А главное, что нужно вам понять, зачем нужна семья. В чем ее цель? Зачем вам муж? Или жена? Одна из наших звезд, которой ищут супруга в телешоу, говорит: «Я хочу мужской ласки, безумия». Подожди! Ты свое возьмешь, будет тебе безумие. Нужно хотя бы приблизительно определить свою цель, тогда не придется снова наступать на старые грабли. И если вам удастся найти человека, у которого представления о семье совпадают с вашим (хотя бы на 80%), тогда все получится.

- Как это узнать?

- Нужно спрашивать и самому рассказать, чего хочешь. Только по-честному! Тогда вы ищете компромисс, если в этом для обоих есть смысл. Опять же, такие разговоры следует вести, когда страсти поутихли. Иначе вы друг другу наобещаете лишнего! Но судите о человеке по его делам. Узнайте его предыдущий опыт.

- Каким образом?

- Попросите рассказать. Почему нет? Вам с этим человеком жить, вы ведь не в купе с ним едете. Этот проект не на один день.

- Представлю, что он может сказать о бывших: «выбирал вечно не тех», «все бабы дуры».

- Значит, и в новых отношениях баба будет дурой. Скорее всего, он повторит все. Если не проходил после развода психотерапию, не испытал жесточайшего стресса, который перевернул его взгляд на жизнь, если не начал думать головой. В общем, не случилось этого - «пиши сначала». В нас есть сценарный процесс, идущий от наших родственников. И мы с большой вероятностью повторяем судьбу кого-то из них. Поизучайте, как жили ваши предки, как у них складывались отношения. Скорее всего, вы увидите, что тоже заточены находить тот тип человека, которого выбирали ваша бабушка, мама...

- Можно изменить этот сценарий?

- Да, с помощью психолога. Можете сами - пытайтесь сами. Психотехнологии описаны в литературе, в интернете их тоже можно найти. Но если вас это не беспокоит, оставьте, как есть. Если привыкли: терпи и справляйся, ешь, молись, люби. Так терпели и страдали ваши родственники, предки .

Недавно эпигенетики, которые изучают прошлое в генах , обнаружили: оказывается, у потомков жертв Холокоста нарушены те же цепочки генов, что и у самих жертв Холокоста. Поэтому, если у вас повторяется какая-то история, сами, увы, вы с этим не справитесь. Это серьезная работа.

Вот еще пример. Великая Отечественная война была три поколения назад. А мы все «родом оттуда». В нас живут генетические разрывы. Горе, утраты наших родителей, прабабушек, прадедушек. Это страшное дело, когда приходит похоронка. Вот откуда у женщин до сих пор безотчетный автоматический страх потерять мужчину. А он что, чемодан? Да отпустите его! Некоторые выпихнуть не могут. Времена-то изменились.

Починить можно все, если «лампочки» согласны меняться

- И для чего же теперь современному человек нужна семья?

- На мой взгляд, это место, где он может устроить тихую гавань. Место, где тебя гарантированно поймут, примут, будут считать значимым. Чтобы человеку просто там нравилось больше, чем где-либо.

- Получается, создавать рай друг для друга?

- Что-то вроде этого. Там, где люди понимают, уважают, знают границы друг друга, а не выносят мозг. Умеют договариваться. Например: «Не надо лезть в мой телефон». Кивнула. «А в мой можно». Я кивнул - все, договорились. И человеку, у которого в семье царствует спокойствие и позитив, проще делать карьеру, проявлять свою индивидуальность.

- Но ведь не всем так везет?

- Многие думают, что семья - это большой труд. Надо ее строить по кирпичику, трудиться. А на самом деле это очень доступное умение. Выстраивать иерархии, сохранять привязанности, быть спокойнее и соблюдать баланс: давать - брать. Плюс доброжелательность.

- Если что-то пошло не так, можно починить?

- Знаете эту старую шутку: сколько нужно психологов, чтобы поменять лампочку? Достаточно одного, если лампочка согласна меняться. Так и в семье: починить можно все, если лампочки согласны. И лучше идти к хорошему специалисту: психологу или психотерапевту. Скорее всего, сами не решите. Точнее, можете попробовать , но я автомобили чинить не умею, обращаюсь к автомеханику.

Мои клиенты, которые когда-то приходили ко мне с тяжелыми семейными историями, сейчас записываются лишь на «техосмотр»: раз в полгода или в год на два часа. Подлатали какую-то проблемку - и поехали дальше.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

КОНКРЕТНО

Смените обстановку и перестаньте искать виноватых

Простые способы, которые помогут пережить расставание

- И все-таки, если развод случился. Как жить дальше? «Я один, несчастный».

- Как правило, «я одна, несчастная», это больше женская ситуация, - говорит Олег Леконцев. - Мужчины чаще всего реагируют спокойнее. Есть даже такие, как радостный танцующий мужик из анекдота про кладбище: «Один, совсем один!».

- А что женщинам делать, если не танцуется?

- Вы это бессознательно сами знаете. Начинаете стричься, перекрашиваться, худеть или толстеть. Да, это первое, что я рекомендую: сменить «картинку» себя.

Второе. Сменить обстановку, уехать куда-нибудь, в путешествие, к друзьям. Если не получается, повыбрасывать все вещи, которые напоминают о бывшем, переставить мебель в квартире. Это помогает и облегчает страдания.

Третье. Сменить круг общения, который напоминает о разводе. Вообще прекратить с кем-либо обсуждать эту тему: «ах, он мерзавец». Ну что за жвачка? Вы тем самым травмируете себя, а не облегчаете жизнь.

Четвертое. Необходимо принять ситуацию как данность. Проговорить ее самой себе. Но не «я осталась одна», это травматичная формулировка! Лучше: «Я больше не состою в браке». А все эти слова кошмарны для нас: «развод», «я не замужем». Избегайте их.

И последнее, пятое. Надо перестать искать виноватых. А то начинается: это все из-за меня, я недостаточно хорошая жена... Прекратите! Так вы снизите серьезную нагрузку на психику. Еще раз: никто не виноват!

Необходимо минимизировать последствия развода. Составьте новый список: что нужно сделать. Ведь за время, пока вы были замужем, у вас накопилась куча планов и дел. Займитесь, наконец, этим. И у вас, возможно, давным-давно существуют поклонники!

И еще. Надо выяснить, какой урок вы получили из этой ситуации. И что хорошего не произошло бы, если бы она не возникла. Там же полно было хорошего! И прекрасных нескольких лет жизни, ребенок замечательный. Все это было. И все осталось.

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