Как объяснить ребенку, что родители расстались

СЕГОДНЯ 01:08 2018-09-04T17:25:34+03:00

Дети часто чувствуют себя виноватыми в том, что семья распалась. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Дети в ситуации развода оказываются самыми уязвимыми. И от того, насколько правильно вы объясните ребенку, что родители расстались, зависит их семейное будущее

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Как правильно объяснить ребенку, что родители расстались, рассказывает практический детский психолог, ведущий специалист «Центра практической психотерапии под руководством Ковалева С. В.» Ольга Анищенкова.

Не «в командировке»

- Это как раз тот самый случай, когда лучше горькая правда, чем сладкая ложь, - рассказывает Ольга Анищенкова. - На вопрос «где папа?» не говорите, что он на работе, уехал в командировку. Дети очень проницательны. Вы улыбаетесь и говорите, что отец скоро придет, но ребенок считывает вашу боль, и от этого ему становится еще хуже.

- Как лучше всего сказать эту правду?

- Если ребенку нет еще 8 лет, то с ним нужно сыграть. Сделайте вместе домик из конструктора (можно даже нарисовать на листе бумаге). И поместите в него фигурки всех членов семьи: маму, папу, ребенка. А дальше расскажите ему такую сказку. «Жили принц и принцесса, и был у них сыночек. Они любили друг друга. А потом случилось так, что любовь прошла. Это бывает! Помнишь, ты недавно поссорился с Машенькой? Так и у мамы с папой произошло. И тогда решили они жить в отдельных замках. Смотри, вот папа переезжает в новый дом. И находит новую принцессу, а мама - нового принца…»

Объяснить развод таким образом - огромный подарок ребенку, ведь в его голове появляется благополучный сценарий. Он видит, что ничего страшного не произошло. Папа просто переехал. «Но при этом он продолжает тебя любить. И всегда защитит, будет заботиться о тебе и дарить подарки» - это обязательные слова в сказке. Чаще повторяйте, что вы по-прежнему любите ребенка, что у него есть мама и папа.

Практический детский психолог Ольга Анищенкова.Фото: Личный архив

Терпеть ради детей?

- С детьми постарше, увы, так не сыграешь.

- Это точно. С 8 до 12 лет у детей закладывается сценарий их собственной семьи. А откуда они его берут? Из опыта отца и матери. Они бессознательно его копируют. Поэтому лучше сразу идти к психологу, иначе счастливая личная жизнь вашего ребенка под большим вопросом.

- Но родители тоже ведь могут все объяснить?

- Конечно, такой разговор сгладит их стресс. Но, как правило, отец и мать в этот момент заняты друг другом, могут быть скандалы, суды. Тут не до ребенка и уж тем более не до совместного дружеского разговора.

Если вспомнить шкалу травматичности событий, то ребенок в момент развода родителей испытывает те же 70% стресса, что и взрослые. У него могут начаться истерики, проблемы в школе. Он может даже заболеть. У ребенка бессознательно будет срабатывать программа: надо любым способом соединить маму и папу. «Если я заболею, они останутся вместе и будут обо мне заботиться». И в моей практике много таких случаев, когда у здорового ребенка вдруг появляется диабет, панические атаки и другие болезни.

А когда я прошу детей, переживших развод родителей, нарисовать себя. Практически все рисуют себя с разбитым сердцем.

- Может, лучше не разводиться и терпеть ради детей?

- Многие так и поступают, чтобы якобы сохранить психику детей. Увы, но зачастую ребенку будет спокойнее жить с кем-то одним из родителей, чем постоянно быть свидетелем скандалов, неуважения к друг другу. Он так и поймет: в семейной жизни нужно обманывать, устраивать истерики. Другого-то он не видел.

- Ну мало ли, родители ссорятся. Его никто ведь не обижает?

- Взрослые часто вымещает свою злость или обиду именно на ребенке. Думают, что это он их так сильно раздражает. Срываются на нем, наказывают постоянно. А на самом деле, самим на душе тошно. Вот и растет ребенок с чувством вины. Он бессознательно понимает, что ради него взрослые сохраняют этот союз. Поверьте, этот груз очень тяжел. И он на всю ЕГО жизнь.

КСТАТИ

«Это дядя Вася, и он будет у нас жить»

Привести незнакомого дядю домой и поставить сына или дочь перед фактом - такого делать точно нельзя. Знакомство должно произойти на нейтральной территории. Ни в коем случае не дома! И важно все делать постепенно. Показывайте свое отношение к новому мужчине, советуйтесь с ним, говорите, насколько ценно для вас его мнение. Пусть ребенок все это видит. Так он быстрее начнет ему доверять.

Первое время не разрешайте «новому папе» напрямую высказывать претензии вашему ребенку. Все только через маму! Когда будут выстроены доверительные отношения, ваш новый муж получит моральное право участвовать в воспитании. Как узнать, что момент настал? Ребенок начал сам рассказывать ему о своих делах. Высший пилотаж - стал посвящать в свои секреты.

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