«Хорошо! Все будет хорошо!»: Спустя пять лет Верка Сердючка вернулась в российский шоу-бизнес

СЕГОДНЯ 08:13 2018-09-05T08:14:07+03:00

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В этом году организаторы «Новой волны» заморочились и сделали целую серию крутых вечеринок для вип-гостей конкурса. Первый день, например, завершился «White Party», на которую все, даже журналисты, должны были прийти в белых одеждах. Народ, поскрипев, в итоге нарядился, и не пожалел - все же белоснежная (с небольшими вкраплениями) толока смотрелась красиво. Гостей развлекали диджеи и огненное шоу, пока ведущий не объявил сюрприз - Верку Сердючку.

на «Новой Волне» состоялось можно сказать историческое событие - явление Сердючки российскому народуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

С этой артисткой у нас сложные отношения - началось все с «лаши тумбай», или, как многим послышалось, «раши гудбай». Потом все обострилось донельзя с началом российско-украинского кризиса. Поэтому долгое время Верка выступала только на корпоративах и частных мероприятиях, не появляясь на публике около пяти лет. И вот, на «Новой Волне» состоялось можно сказать историческое событие - явление Сердючки российскому народу. Со всей своей группой поддержки - красавцами в вышиванках, «мамой» в платочке и роскошной звездой на темечке.

С первыми же аккордами в пляс бросились все - и Сергей Лазарев, и Ани Лорак, и даже Лев Валерьянович Лещенко, который несмотря на свои 76 лет умеет круто веселиться. А вот Александр Малинин не танцевал - сидел за столом и притаптывал в такт веселью.

Поначалу супруга нашего премьер-министра Дмитрия Медведева, Светлана, тоже проводила время за разговорами с Игорем Крутым, его супругой и своим сыном. Но как только заиграла, пожалуй, самая известная песня из репертуара Сердючки - «Я не поняла», не выдержала и вышла на танцпол. Компанию ей составила Ольга Крутая. Да так и осталась до самого конца. Светлана Владимировна скромно слушала концерт у сцены, иногда пританцовывая и аплодировала Верке, которая, конечно, в тот день зажигала, соскучившись, видимо, по российской публике.

Открытие "Новой волны" посетила и Светлана МедведеваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Сердючка вытащила на сцену Лорак и Лазарева, спела хит Киркорова «Цвет настроения синий», тем самым растрогав Филиппа. А под конец еще и звезду сняла. В конце ее практически часового выступления на сцену поднялся Игорь Крутой, который поблагодарил Андрея Данилко за приезд, сообщив, что это был очень смелый поступок.

Под конец выступления Сердючка даже сняла звезду с головыФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

В этот день ни слова не было о политике - лишь сам Данилко ещё в образе Верки сказал - «Как хорошо, что мы все сегодня за мир». Там, глядишь, и вовсе придём к тому что артисты никак не будут страдать из-за ситуации между нашими странами.

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