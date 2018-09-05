Самые яркие наряды открытия «Новой волны»: Эффектное возвращение Леры Кудрявцевой, фальшивая коса Алсу и пышное декольте Лорак

СЕГОДНЯ 07:35 2018-09-05T07:40:19+03:00

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В этот вторник, 4 сентября, в Сочи открылся конкурс молодых исполнителей «Новая Волна». Нам, собственно говоря, этих исполнителей и представили, а затем показали большой звёздный концерт. В зале присутствовала Светлана Медведева, незримо - Владимир Путин, приветственную телеграмму от которого со сцены зачитал Игорь Крутой, что придало мероприятию несколько официальный оттенок.

А вот оттенками всех цветов радуги радовали нас наши певицы, вернее, их наряды, которые они, судя по всему, тщательно подбирали.

Алсу

Алсу появилась в светлом наряде в полФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Алсу - та самая история, когда даже красивые девушки не могут сдержать вздохи зависти. Уж больно хорошо выглядит 35-летняя мама троих детей. Певица появилась в белом платье в пол с элегантной накидкой в тон. Видимо, для того, чтобы выглядеть еще эффектнее, артистка приладила к голове искусственную косу. Рекомендуем быть аккуратной с этим - в своё время Жанна Агузарова щеголяла с фальшивой косой и чем это все закончилось?

Ани Лорак

Ани Лорак выбрала роскошное черное платьеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Каролина может позволить себе носить наряды с откровенными вырезами не опасаясь обвинений в пошлости - уж больно аккуратно она выглядит, без излишеств. В этот раз Лорак пришла в чёрном макси-платье с отдельно надевающимися пышными рукавами. Может, оно чуть-чуть не по сезону и не по событию и буквально требовало каннскую красную дорожку, но это точно не тот случай, когда стоило выглядеть просто.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева вышла на красную дорожку всего через месяц после рождения ребенкаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

47-летняя ведущая впервые официально вышла в свет после родов, составив компанию Андрею Малахову. Родила Кудрявцева примерно месяц назад, но, как мы видим, никаких отеков и лишнего веса, который надо сгонять год, у неё не наблюдается. Обвинения в том, что Лера воспользовалась услугами суррогатной мамы не считаем состоятельными - если не переедать, пользуясь положением, и не иметь склонности к полноте, то можно набрать до десяти килограмм, которые потом быстро уходят от бессонных ночей при младенце. Кудрявцева вела мероприятие в роскошном платье бежевого цвета, богато расшитого страусиными перьями, стразами и стеклярусом. Декольте стало еще более внушительным, что и понятно из-за некоторых физиологических причин.

Диана Арбенина

Диана Арбенина появилась с романтичной розойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Артистка исполнила песню «Инстаграм», со словами о том,и то мы каждый день встречаемся на этой онлайн-платформе и делимся фотографиями. Уверены, после ее выступления многие захотят поделиться снимком «снайперши» - ее «лук» был и уместным, и рок-н-рольным духом пропитан - на тонкое белое платье была небрежно наброшена брутальная косуха. Диана появилась с розой в руке, что заставило многих вспомнить шоу «Холостяк», но скорее это была маленькая романтическая нотка чем поиск партнера

Кристина Орбакайте

Нежный образ Кристины ОрбакайтеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Эта певица обычно предпочитает монохромные наряды оригинального кроя, избегая цветочных принтов и разных висюлек. Но перед таким нарядом, думаем, никто бы не устоял. Платье цвета Тиффани (нежно-мятный), на котором, как кораллы по камням, струилась розовая бахрома. Получилось очень нежно.

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