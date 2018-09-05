2018-09-05T12:41:51+03:00
Общество

Как создать успешный социальный проект: Фонд президентских грантов запустил обучающий онлайн-курс

Бесплатные видеолекции может посмотреть каждый - уроки пригодятся не только волонтерам, благотворителям и сотрудникам НКО, но и всем, кто хочет собрать команду и запустить успешный проект
Ольга БОРСКАЯ
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Из курса любой желающий сможет узнать, как развить идею благого дела до работающего проектаИз курса любой желающий сможет узнать, как развить идею благого дела до работающего проекта
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Сентябрь - самое время для учебы. А учиться, как известно, не мешает любому ремеслу - даже если речь идет о добрых делах.

Фонд президентских грантов запустил первый онлайн-курс по социальному проектированию. Он предназначен для волонтеров, благотворительных организаций, НКО - для всех, кто хочет сделать мир вокруг лучше. Из него можно узнать, как простую идею доброго дела развить в целый проект, который сможет что-то изменить и будет действительно работать.

Идея курса возникла после трех конкурсов на получение грантов. В них участвовали некоммерческие организации со всей страны. Представители фонда пообщались с 24 тысячами волонтеров и благотворителей со всей страны и поняли, что работникам некоммерческого сектора часто не хватает самых базовых знаний:

«Мы обратили внимание, что многие начинают разработку социального проекта с идей мероприятий, и уже потом к ним пытаются привязать актуальность проблемы и социальную значимость. Авторы проектов часто ставят абстрактные цели и не понимают, к каким конкретным положительным изменениям в жизни людей должен привести их проект, какую конкретную проблему он решит. А без этого они не могут составить логичный календарный план и обосновать бюджет», – объяснил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Уроки основаны на конкретных примерах успешных проектов и могут помочь не только волонтерам, благотворителям и представителям НКО, но и всем специалистам, которым требуется собрать команду, создать план и добиться цели. Ведут курс руководители Фонда президентских грантов, а в качестве экспертов выступили представители крупнейших российских НКО, в том числе фонда помощи хосписам «Вера», фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант», благотворительных фондов «Созидание», «Дети‑бабочки», «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и многих других.

Анонс онлайн-курса "Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта".Курс подготовлен Фондом президентских грантов

КОНКРЕТНО

Курс состоит из 10 видеоуроков, общей продолжительностью около 15 часов. Пройти обучение может каждый на сайте онлайнкурсы.президентскиегранты.рф

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