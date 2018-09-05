КрасныйCентябрь: Звезды и сотни неравнодушных россиян поддержат людей с раком крови

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-05T16:26:43+03:00

С 5 сентября по 14 октября Фонд борьбы с лейкемией проводит целую серию акций

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24 сентября во всем мире объявлен днем борьбы с лейкозом. Чтобы привлечь внимание россиян к проблеме рака крови, поддержать взрослых людей, столкнувшихся с этим заболеванием и пополнить Национальный регистр доноров костного мозга, Фонд борьбы с лейкемией проводит акцию #КрасныйCентябрь.

Она будет идти с 5 сентября по 14 октября, за это время Фонд и его партнеры проведут целую серию благотворительных акций, флешмобов и мероприятий.

1. Присоединиться к акции #КраснаяШапкаПротивЛейкоза

Для людей, которые проходят химиотерапию и теряют из-за нее волосы, фонд сшил шапочки красного цвета с надписью #cамоевремяжить. Поддержать пациентов, которые ведут борьбу с раком, решили российские звезды и волонтеры фонда. Они надевают красные шапки в знак солидарности с людьми, столкнувшимися со страшным заболеванием. Среди поддержавших акцию - Леонид Агутин и Анжелика Варум, Андрей Макаревич, Павел Артемьев, музыканты групп Louna и "Слот".

Андрей Макаревич Фото: Фонд борьбы с лейкемией

Чтобы принять участие в акции нужно:

1 Сделать пожертвование в Фонд борьбы с лейкемией и получить шапку на сайте leikozu.net;

2 Сделать в ней селфи;

3 Выложить снимок в соцсети с хэштегами #красныйсентябрь #краснаяшапкапротивлейкоза;

4 Предложить друзьям присоединиться к акции.

Павел Артемьев Фото: Фонд борьбы с лейкемией

2. Сделать маникюр в пользу фонда

Поддержать Фонд борьбы с лейкемией можно сделав маникюр и педикюр со специальным дизайном в сетях Birdie, Пальчики, Nail Spot, KYNSI и Blessmynails. Вся выручка будет направлена на помощь взрослым пациентам с раком крови.

Чтобы помочь просто запишитесь в один из этих салонов и сделайте маникюр #КрасныйСентябрь.

Все средства от благотворительного маникюра пойдут на помощь подопечным фонда Фото: Фонд борьбы с лейкемией

3. Собрать «Тележку радости»

Еще один способ помочь - собрать небольшие, но приятные подарки для пациентов НМИЦ гематологии. Акцию "Тележка радости" каждый месяц проводят сотрудники и волонтеры фонда. А во время акции #КрасныйCентябрь к сбору подарков подключатся культурные центры и библиотеки Москвы.

Ближайший пункт сбора можно найти на карте. В традиционные подарки входят носочки (хлопковые и теплые); футболки с коротким и длинным рукавом размеров M и L; большие платки и шарфы; настольные игры, свежие журналы в упаковке, сканворды, кроссворды, антистрессовые раскраски, фломастеры, разноцветные карандаши и наборы для творчества.

Волонтеры каждый месяц собирают "Тележку радости" для пациентов НМИЦ гематологии Фото: Фонд борьбы с лейкемией

4 Вступить в Национальный регистр доноров костного мозга

Вовремя найденный донор костного мозга - главный и единственный шанс для многих пациентов с лейкемией на спасение. Лишь 15-20% больных имеют потенциального донора среди родных. В среднем, костный мозг лишь одного из 10 тысяч человек может подойти конкретному пациенту. Чем больше человек будет внесено в Национальный регистр - тем больше шансов, что конкретному пациенту смогут найти подходящего по генотипу донора, что не будет потеряно другоценное время. Сегодня в России поживает 143 миллиона человек, а национальный регистр потенциальных доноров насчитывает чуть больше 82 000 добровольцев.

В субботу 13 октября всех неравнодушных людей приглашают в Центр драматургии и режиссуры на Беговой. Здесь пройдет донорская акция на пополнение Национального регистра доноров костного мозга и благотворительная ярмарка.

Полное расписание мероприятий и партнерских акций

СПРАВКА КП

Фонд борьбы с лейкемией помогает взрослым людям с онкологическими заболеваниями крови. За время своей работы Фонд помог уже более 170 подопечным. Акцию #КрасныйСентябрь волонтеры впервые провели в 2017 году. Тогда Национальный регистр доноров костного мозга пополнили 100 человек, а неравнодушные люди собрали 1,5 миллиона рублей на нужды подопечных фонда.

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