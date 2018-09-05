Против Виталины Цымбалюк-Романовской не возбуждали новое дело

СЕГОДНЯ 17:03 2018-09-05T17:05:58+03:00

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В Сети появилась информация, мол, против Виталины Цымбалюк-Романовской возбудили новое уголовное дело все по той же 137—й статье УК РФ, по которой сейчас идет суд. В новом деле снова речь идет о вмешательстве в частную жизнь Армена Джигарханяна. На одном из федеральных телеканалов 5 декабря прошлого года появилось видео с мобильного телефона, который снимала и комментировала Виталина, в то время как Джигарханян, не ведая о том, что его снимает жена, позволил себе "лишнего": был нетрезв, обзывал Виталину, назвал ее «страшной дешевкой».

«Ты – страшная дешевка»: Цымбалюк-Романовская показала тайное домашнее видео Джигарханяна.

4 сентября мировой суд рассматривал первое уголовное дело. По нему экс-супруга артиста обвиняется по статье о незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни Джигарханяна. Это когда на телеканале появилась съемка скрытой камерой из кабинета народного артиста СССР. Кто устанавливал камеру и передавал съемку телевизионщиком – до сих пор загадка. Но то, что именно Виталина снимала на мобильный телефон, это очевидно. Мы позвонили ее адвокату Ларисе Широковой с просьбой прокомментировать новости о новом уголовном деле против ее подзащитной.

.- Никакой новой информации от Следственного комитета у меня нет. Никаких новых обвинений против Виталины тоже не было, - сообщила Лариса Анатольевна. - Вчера прошло 1-е судебное слушание по уголовному делу, которое возбудили несколько месяцев назад. Рассматривался эпизод, когда велась съемки крытой камерой в кабинете Джигарханяна. Мне до сих пор непонятно, кто установил эту камеру. И кто передал съемку на телевидение. 24 сентября пройдет следующее заседание, на него должен прийти Армен Борисович.

- На днях друзья Джигарханяна рассказали журналистам, что причиной конфликта, который разыгрался год назад, могла стать супружеская неверность. Якобы Виталина три дня не ночевала дома. У Армена Борисовича взыграло мужское самолюбие…

- Я не верю в эту версию. Не говорю об этических соображения: настоящие друзья не стали бы распространять подобные сплетни. Виталина всегда ночевала дома, и это легко доказать. В домах, где жили Армен Борисович и Виталина, установлено круглосуточное видеонаблюдение. Когда Виталина уходила и когда возвращалась легко проверить по камерам. Сейчас наши оппоненты пытается придумать версию конфликта. Но если и существовал конфликт, он был только творческий.

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«Ты – страшная дешевка»: Цымбалюк-Романовская показала тайное домашнее видео Джигарханяна

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская перестали быть мужем и женой, однако страсти вокруг их развода по-прежнему не утихают. Экс-супруга Народного артиста стала героиней очередного выпуска программы Андрея Малахова «Прямой эфир». В начале программы в студии показали домашнее видео Армена Борисовича, которое тайно сняла его молодая жена. В ролике актер выпивает на своей кухне и ругает Виталину. Неизвестно, из-за чего произошел семейный скандал, но в итоге Джигарханян называет спутницу жизни «дешевкой» и употребляет по отношению к ней нецензурные выражения (подробности)

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Бывшая жена Джигарханяна закрутила новый роман

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- На днях в гипермаркете в московском районе Фили я столкнулась с необычной парочкой, - рассказала женщина. - С огромной тележкой по магазину вышагивал певец Прохор Шаляпин. И не один, а с бывшей женой Джигарханяна Виталиной. Они покупали какие-то булки, яблоки, присматривались к вину. Мне удалось снять их на мобильный телефон. Из магазина они вышли вместе и сели в одну машину - красный «Мерседес». За рулем была Виталина. Лично меня это не удивило. Виталина теперь завидная невеста: квартиры в Москве, хорошая машина. Для Шаляпина, который прославился как любитель состоятельных дам, неплохая партия! (подробности)