2018-09-05T20:55:20+03:00
Звезды

Яна Рудковская утеплила Ксению Собчак

Продюсер и телеведущая выпустила коллекцию горнолыжной одежды
Алина ЧЕРНОВА
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Особенно варежки и куртки от Яны приглянулись Ксении СобчакОсобенно варежки и куртки от Яны приглянулись Ксении СобчакФото: Мила СТРИЖ
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Каждый год модники столицы собираются на Vogue Fashion Night Out. Там и новые модные тренды можно присмотреть, и со звёздами пообщаться. Самым многолюдным был корнер, где телеведущая и продюсер Яна Рудковская представила свою коллекцию горнолыжных костюмов и варежек Odri by Yana — их, к слову, продюсер лично дарила своим звездным подругам: певице Полине Гагариной, телеведущей Юле Барановской, фигуристке Аделине Сотниковой, фотомодели Лене Перминовой, светской даме Екатерине Одинцовой, дочке Дмитрия Маликова Стефании многим другим. Особенно варежки и куртки от Яны приглянулись Ксении Собчак. Телеведущая любит проводить зимние вечера на горнолыжных склонах Куршевеля, поэтому присмотрела себе нужное обмундирование.

Яна Рудковская лично дарила варежки своим звездным подругам: певице Полине Гагариной и телеведущей Юле Барановской Фото: Мила СТРИЖ

Яна Рудковская лично дарила варежки своим звездным подругам: певице Полине Гагариной и телеведущей Юле БарановскойФото: Мила СТРИЖ

Сама же Яна, представляя зимнюю спортивную коллекцию, была одета в более романтичном стиле: в декольтированный жилет без рукавов и в летающую летнюю юбку.

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Собчак заинтересовали комбинезоны, которые придумала Яна Фото: Мила СТРИЖ

Собчак заинтересовали комбинезоны, которые придумала ЯнаФото: Мила СТРИЖ

Фигуристка Аделина Сотникова и Яна Рудковская Фото: Мила СТРИЖ

Фигуристка Аделина Сотникова и Яна РудковскаяФото: Мила СТРИЖ

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