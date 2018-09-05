Яна Рудковская утеплила Ксению Собчак

СЕГОДНЯ 20:22 2018-09-05T20:55:20+03:00

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Каждый год модники столицы собираются на Vogue Fashion Night Out. Там и новые модные тренды можно присмотреть, и со звёздами пообщаться. Самым многолюдным был корнер, где телеведущая и продюсер Яна Рудковская представила свою коллекцию горнолыжных костюмов и варежек Odri by Yana — их, к слову, продюсер лично дарила своим звездным подругам: певице Полине Гагариной, телеведущей Юле Барановской, фигуристке Аделине Сотниковой, фотомодели Лене Перминовой, светской даме Екатерине Одинцовой, дочке Дмитрия Маликова Стефании многим другим. Особенно варежки и куртки от Яны приглянулись Ксении Собчак. Телеведущая любит проводить зимние вечера на горнолыжных склонах Куршевеля, поэтому присмотрела себе нужное обмундирование.

Яна Рудковская лично дарила варежки своим звездным подругам: певице Полине Гагариной и телеведущей Юле БарановскойФото: Мила СТРИЖ

Сама же Яна, представляя зимнюю спортивную коллекцию, была одета в более романтичном стиле: в декольтированный жилет без рукавов и в летающую летнюю юбку.

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