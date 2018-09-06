Георгий Бовт: Практически нет шансов избежать второго пакета серьезных санкций за Скрипалей

6 Сент. 17:05 2018-09-06T23:46:32+03:00

Обсуждаем главные новости с известным политологом и журналистом Георгием Бовтом в эфире Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости с известным политологом и журналистом в эфире Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Двух россиян обвинили в попытке убийства Скрипалей.

- Британский министр возложил на Путина ответственность за инцидент в Солсбери.

- Британия хочет расширить санкции против России из-за новой информации по делу об отравлении Скрипалей.

- Депутат Верховной Рады Украины: Какой возврат Крыма? Вы что!

- Левада-центр зафиксировал резкий рост напряженности в обществе.

- «Кто на МКС спрятал дрель?»: в интернете набирает обороты флешмоб в поддержку находящихся на орбите космонавтов - это может быть провокация или теракт?