Секрет загадочной улыбки Моны Лизы раскрыли медики

Женщина, изображенная на знаменитой картине Леонардо да Винчи, улыбается. С этим давно уже не спорят. Представителям нынешнего поколения экспертов досталась другая загадка — понять, почему женщина улыбается так странно.

Недавно разгадка вроде бы нашлась. Ее предложили Мэндип Мехра (Mandeep R. Mehra, директор сердечно-сосудистого центра и женской больницы в Бригхэме (director of the Heart & Vascular Center at Brigham and Women's Hospital) и его коллега Хилари Кэпбелл (Hilary Campbell) из Университета Калифорнии (University of California Santa Barbara). Диагноз Моне Лизе медики поставили, как и положено, предварительно ее осмотрев. Не саму, конечно, а ту, что на портрете.

Леонардо да Винчи перенес на портрет все симптомы заболевания, которым страдала позировавшая женщина.

Мехра и Кэмпбелл указали: у женщины, позировавшей живописцу, одутловатое лицо, отечные руки, желтоватый оттенок кожи, жидкие волосы на голове, а ниже — на бровях — их вообще нет. Выпали. Щитовидка увеличена.

Диагносты полагают, что подобные внешние проявления свидетельствуют лишь об одном: у Моны Лиза был гипотериоз — заболевание, вызванное недостатком гормона щитовидной железы.

А улыбка? Скорее всего, она не загадочная, а глуповатая. Что тоже соответствует поставленному диагнозу. Страдающие гипотериозом часто демонстрируют признаки легкого умственного расстройства.

Медики восхищаются мастерством Леонардо да Винчи, который выписал портрет невероятно реалистично - точно воспроизвел симптомы гормонального заболевания. Воспроизвел так, что их сумели распознать спустя почти 500 лет.

У Лизы барахлила щитовидная железа - давала мало гормона.

Если диагносты правы, то Лиза обладала грубым голосом, была вялой, медлительной. Часто зябла и быстро утомлялась. Страдала от запоров. К тому же имела склонность к полноте.

Кстати, согласно историческим хроникам, в 16-м веке гипотериоз был распространен среди населения Италии — людям не хватало йода.

КСТАТИ

Кто вы, Лиза?

По самой правдоподобной гипотезе, Мона Лиза, она же Джоконда, это Лиза Джерардини дель Джокондо - жена зажиточного купца - торговца шелком по имени Франческо дель Джокондо. Он, собственно, и заказал ее портрет. Подтверждением тому служит найденная еще в 2005 году архивная запись, которую сделал флорентийский чиновник Агостино Веспуччи. Он отметил, что Леонардо да Винчи работает над тремя картинами. В том числе и над портретом Лизы дель Джокондо.

Лиза умерла в возрасте 63 лет - археологи под руководством профессора Сильвано Винчети(Silvano Vinceti), главы итальянского Национального комитета по культурному наследию (president of Italy’s National Committee for Cultural Heritage), нашли свидетельство о смерти купчихи. Далее установили место захоронения - заброшенный женский монастырь Святой Урсулы во Флоренции.

У профессора Винчети была идея — добраться до останков Лизы дель Джокондо, найти ее череп и по нему воссоздать облик купчихи, чтобы наконец-то разобраться, она ли позировала живописцу.

