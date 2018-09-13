Творог для здоровья: 5 важных плюсов

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-12T21:30:57+03:00

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Роскачество провело масштабную проверку творога, выявив как много некачественных марок, так и массу хороших. А эксперты подсказали, чем так полезен творог. Но только качественный.

1. Повышает иммунитет.

В твороге много полезных бактерий, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры. Может быть профилактическим средством от молочницы и других грибковых заболеваний, если есть его каждый день. стабилизирует пищеварение во время приема антибиотиков.

2. Снимает стресс.

Помогает синтезу серотонина («гормона радости») из аминокислоты триптофана. Благодаря содержанию холина улучшает состояние нервной системы и функционирование мозга.

3. Укрепляет сердце и сосуды.

Снижает уровень «плохого» холестерина, уменьшает риск возникновения гипертонии.

4. Улучшает состояние костей и зубов.

Содержит много кальция, помогает укреплять костную ткань, защищает кости от переломов, предотвращает развитие кариеса, артрита и остеопороза.

5. Идеален для худеющих.

Легко усваивается даже при непереносимости лактозы: в нем много белка, полезных микроорганизмов, мало жира. Благодаря аминокислоте метионину творог – отличный жиросжигатель.

ВОПРОС РЕБРОМ

Жирный или обезжиренный?

Часто худеющие покупают исключительно обезжиренный творог, ведь его позиционируют как продукт диетический. И попадают в ловушку

Степени жирности творога:

1. Обезжиренным творогом называют продукт с жирностью до 1,8 %.

2. Творог малой жирности, или нежирный – от 2 до 3,8 %.

3. Классический, или творог средней жирности – 4–9 % жира.

4. Жирный творог содержит от 12 до 23 % жира.

Самое интересное, что чем жирнее творог, тем меньше в нем белка: в обезжиренном и нежирном твороге белка 18 %, в классическом – 16 %, а в жирном – всего 14 % белка. То есть спортсмена и худеющим, которым важны мышцы и не нужны лишние кило, действительно лучше есть именно обезжиренные и нежирные сорта.

Но, увы, кальций из обезжиренного творога усваивается хуже - на 30–40 % меньше, чем из классического. Усвоению кальция способствует жирорастворимый витамин D, а его довольно много только в твороге со средней и высокой жирностью. Витамины А и Е в нежирном твороге тоже отсутствуют.

Кроме того, животный жир нужен для выработки гормонов, образовании клеток мозга и нервной системы. К тому же помогает терморегуляции, что с наступлением осени особенно актуально.

Если мы будем недополучать животные жиры, то уже через месяц заметим, как волосы и ногти стали ломкими, а кожа сухой. Это первый признак того, что пора заканчивать есть обезжиренные продукты.